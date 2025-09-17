Košarka

GDE JE BOLOMBOJ? Ovo je tim Zvezde za narednu sezonu, ali fali sjajni centar

Časlav Vuković

17. 09. 2025. u 20:05

CRVENA zvezda je odradrila obavezni Medija dej Evrolige, a na ovom događaju nije bilo jednog važnog košarkaša crveno-belih.

FOTO: Iks/Crvena zvezda

Na zajedničkoj timskoj fotografiji nije bilo Džoeal Bolomboja, ali sa razlogom. Sjajni centar se još uvek oporavlja od teške povrede.

On se i dalje nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde prolazi kroz zahtevnu rehabilitaciju nakon operacije.

U stopalu mu se i dalje nalaze ugrađene pločice, pa trenažni proces ne obuhvata vežbe sa povređenim delom tela.

Kako se predviđa, Bolomboj bi na teren trebalo da se vrati u januaru 2026. godine i ostaje da se vidi u kakvom će stanju biti kad ponovo zaigra.

Zvezda na poziciji pet trenutno ima Hasijela Rivera, Ebuku Izundua i Srđana Plavšića.

Podsetimo, crveno-beli prvi meč u novoj sezoni igraju 30. septembra protiv Olimpije Milano u "Beogradskoj areni" na startu Evrolige.

