"OSEĆAJ NEČEGA POSEBNOG": Čima Moneke ne krije oduševljenje što je došao u Crvenu zvezdu
CRVENA zvezda je održala Medija dej Evrolige, a novajlija Čima Moneke je izneo utiske o dosadašnjem delu priprema.
Nigerijac je najpre istakao kako mu je prošlo druženje sa novinarima.
- Naporno je, ali na dobar način. Naravno, važno je uraditi ovakve stvari - rekao je Moneke.
Otkrio je kako mu protiče period adaptacije u novom klubu.
- Srećan sam, osećam se kao kod kuće. Učim svakodnevno, osećam se konforno već sada. Znam šta se očekuje od mene u ovom timu i šta mogu da donesem svakog dana. Za tim, to je dan po dan, korak po korak. Izgrađujemo naš identitet i sve što izgleda dobro u ovom trenutku, izgledaće još bolje kroz nekoliko meseci. Za sada je dobro.
Zna na koji način će moći da pomogne timu da pobeđuje.
- Osećam da, svako ko me je ikada gledao kako igram, zna šta to znači. Energija, kontinuitet, želja, glad, kvalitet. Moraće to da bude najbolja verzija mene u svakoj od tih stavki. Nadam se da će to doprineti timu.
Ne krije da je srećan što će nastupati za Crvenu zvezdu.
- Osećao sam da ću doći ovde već neko vreme. Kada se desilo, osetio sam određene emocije, satisfakcija... Osećaj nečega posebnog. Osećaj da sam kod kuće. Mnogo je bolje nego što sam mislio. Moj dom je neverovatan, volim svaki dan proveden u njemu i trenutno ga dekorišem kao da ću tu da živim zauvek - zaključio je Moneke.
Podsetimo, crveno-beli prvu utakmicu u novoj sezoni igraju 30. septembra protiv Olimpije Milano na startu Evrolige.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
