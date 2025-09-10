NEBOJŠA ČOVIĆ NIJE MOGAO VIŠE DA ĆUTI! Predsednik KSS otkrio zbog čega je nastao totalni haos u reprezentaciji Srbije

REPREZENTACIJA Srbije je šokantno elimisana od Finske u osmini finala Evrobasketa.

FOTO: FIBA.Basketball

Nakon toga dosta se spekuliše o razlozima debakla, pa o odlasku Svetislava Pešića, a sada se oglasio i predsednik KSS Nebojša Čović, koji je gostovao u jutarnjem programu RTS-a.

Čović je istakao da sledi analiza, a u jednom delu izlaganja se osvrnuo i na Slobodana Šarenca dugogodišnjeg eminentnog komentaatora koji prenosi mečeve Srbije poslednje tri decenije.

Foto: V. Danilov, N. Paraušić

- Posle ovog vašeg skromnog komentatora nema šta drugo da se kaže, on sve zna (misleći na Slobodana Šarenca), saznali smo da i on nije imao koronu. Hajde da razjasnimo stvari. Ono što je istina, to je da reprezentacija bila pod intenzivnim virusom, kao i vaš skromni komentator kojeg je doktor reprezentacije spašavao. Bilo je sasvim jasno, Pešić je otkazivao trening. Nije bilo pitanje taktike, nego svega što se dešavalo. Imali smo ideju da Bogdan ostane, ali je on morao za Ameriku. Nakon toga, došlo je do virusa kod Jokića, Jovića, povredio se Avramović, itd... Gudurić je od početka imao probleme sa bolovima, Vasa je otišao nespreman. Trener je otkazivao treninge jer igrači nisu mogli da odrade trening. Mi smo pomagali skromnim komentatorima, imali smo tri doktora, četiri fizioterapeuta", rekao je Nebojša Čović.

FOTO: KSS

Inače, Slobodan Šarenac je imao problema sa virusom tokom i posle meča Srbije i Finske, ali je možda najbolje sačekati i njegov odgovor na ovakvo izlaganje predsednika Košarkaškog saveza Srbije.

Predsednik je dodao i da ne treba mediji da prave hajku na košarkaše.

- Nemam šta da kažem, rezultat je loš. Ja sam u tranzicionom periodu predsednik nekih godinu dana. To što se radi medijski, neće dati mogućnost da mi napravimo nešto novo. Ko će da igra za ovu reprezentaciju kada je ovakva pljuvačina? Samo da završim, nemaju ni dva posto informacija. Tačno je da je ovo neuspeh, da li je debakl ili ne, pravićemo analizu", rekao je on.

Pešić?

- Pešić je selektor do 30. 9. 2025. godine. Razgovaramo i sa njim. Na kraju, on nije pao sa neba. Šta je bilo prošlog leta, manje skromnih, neskromnih?", pitao se Čović.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)