DA LI JE KRAJ EVROBASKETA ZA ALEKSU AVRAMOVIĆA? Oglasio se Nebojša Čović i otkrio sve o povredi reprezentativca Srbije

04. 09. 2025. u 11:03

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović podelio je vesti o povredi Alekse Avramovića.

FOTO: FIBA.Basketball

- Avramović je upravo došao sa pregleda i biće sve u redu. Što se tiče Tristana Vukčevića, on će takođe biće sve u redu nadam se da će nas zaobići povrede - rekao je Čović.

Takmičenje je baš zbog povrede ranije završio kapiten Bogdan Bogdanović.

- Povrede ne prate samo nas, i u drugim ekipama je došlo do povreda.- To je rizik takmičenja i inteziteta, ova grupna faza je jako teška. Eliminaciona faze ima malo manje fizičmkog pritiska, ali zato ima psihičkog pritiska. Idemo u drugu fazu, nadam se da ćemo biti spremni. Žao mi je što je Bogdan tako prošao sa povredom. Trudićemo se da zacrtamo ciljeve - dodao je Čović.

