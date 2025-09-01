PEŠIĆ OTKRIO KAKO JE MICIĆ A ONDA - ŠOU: "Gde to da menjamo, streljali bi nas!" i "Vi ste dama, ne mogu da Vas odbijem!"

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz zanimljivu utakmicu Srbija - Češka, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom održao konferenciju za štampu koja je bila - baš u njegovom stilu.

Podsetimo, Srbija je pobedila Češku, posle čega je strateg našeg državnog tima ovako "otvorio" razgovor sa novinarima:

- Četvrta utakmica u grupi, bila nam je važna i ovoga puta pobeda, ali nam je i sada bilo bitno da unapredimo neke stvari. I generalno, u napadu, u odbrani, ali i da vidimo kako možemo da igramo u nekom drugačijem sastavu, da damo Vasi (Miciću) minutu, kako možemo da igramo neke posebne ofanzivne akcije, da vidimo kako da na druge načine branimo pik-en-rol napade suparnika. A teško je igrati protiv mladog, agresivnog rivala iz Češke, jer svaki njihov igrač je sposoban da probija, da šutira, ali, to je, na kraju krajeva, "jedna utakmica manje" za nas, pa se okrećemo sledećoj - istakao je Pešić.

Upitan o stanju Vasilija Micića, odgovorio je kratko:

- Da, on je okej.

Strani novinar koji je pitanje uputio očigledno nije razumeo ili čuo, pa je srpski selektor ponovio, i to uz osmeh:

- Sve je okej! - nasmejao se Pešić.

Što se tiče centarskog para Jokić - Milutinov...

- Mi smo to već igrali na Olimpijadi, i u pripremnom periodu, kada nam treba više da kontrolišemo skok, kada nam treba više "mesa" u reketu. Što se tiče meča sa Turskom, to je jedna velika utakmica, možda jedna od jačih pred početak ovih eliminacionih koje i nas i njih čekaju. Oni igraju dosta dobro u kontinuitetu, a za nas koji ih malo duže pratimo, to nije nikakvo iznenađenje. Ovo je najbolja ekipa Turske u istoriji, ne računajući možda kada je igrao Turkoglu igrao sa Bošom Tanjevićem kao selektorom. Ali, ova ekipa je kompletna, imaju tri visoka centra, imaju tri plejmejkera, imaju šutere, znači, ekipa koja sigurno... kako sam rekao na početku prvenstva, da su jedni od najozbiljnijih kandidata za medalje. Koju, to će se videti.

"Zato što ste Vi dama, a ja damama nikad ne odbijam ništa!"

Jedna naša koleginica je upitala Pešića "Da li je veća opasnost od turskih bekova ili centara?"

- He-he-he, pa to je jako teško reći! Oni imaju "insajd gejm", imaju i "autsajd gejm". Vrhunska je to ekipa. Imaju izvanredan balans između spoljne i unutrašnje igre. Vi obično mislite na napad, ali nije to samo balans u napadu, već su izuzetno organizovana ekipa, sa dobrim rešenjima u odbrani. Kompletna ekipa. Ne bih ja tu sada isticao, oni su jako dobro povezani, a pobedili su u dosta utakmica, što diže samopouzdanje. Ali, iskreno da vam kažem, uz ogroman respekt koji imamo prema svakom protivniku, moram da kažem zato što ste Vi dama, a ja damama nikad ne odbijam ništa, malo ovoga puta i komentarišem našeg protivnika, inače nikada to ne radim. Ja samo mogu da pričam o našoj ekipi. Ali, evo, malo sam srećan zbog pobede, a malo i to što Vi predstavljate lepši deo ovog sveta, pa da Vas usrećim u to ime mojom analizom.

"Gde mi smemo da menjamo ambicije, odmah bismo bili streljani!"

Potom je Pešić upitan kako je protekao rastanak sa povređenim kapitenom Bogdanovićem i da li je njegovo odsustvo promenilo ambicije:

- Gde mi smemo da ambicije? Odmah bismo bili streljani! (smeh) Pa, mi znamo odakle dolazimo, nismo mi... Kakve ambicije, one se ne menjaju nijednog trenutka, sa Bogdanovićem ili bez njega. Ambicije su uvek iste, svaka utakmica je najvažnija. Sad gledamo kako da se pripremimo za Tursku. Nije baš dobro, ali šta da radimo, mi ne možemo da... Mislim, velika očekivanja nisu uvek dobra. Ono što ja stalno govorim... Mislim, ja to ne govorim samo vama. I igračima kažem, realni ciljevi su teško ostvarivi. U sportu su takođe teško ostvarivi. Najbolje je da nemaš "velika ekspektejšn". Mi i nemamo velika očekivanja. Što se tiče Bogdana, svaki rastanak je bolan, težak. Meni je stvarno žao što je on na takav način završio ovo Evropsko prvenstvo. To je sport. Nije on ni prvi, ni poslednji... Čujem da je i Jokubitis sada doživeo tešku povredu. Teško je i nama. Mi bismo svi voleli da se ponovo vidimo, ali to će sve zavisiti od organizacije njegove rehabilitacije u klubu.

A kolko to utiče na ekipu...

- Kod nas se ništa nije promenilo. Igrači su se veoma dobro povezali. Mi treniramo koliko možemo, da se tako unapređujemo, ali treniramo svaki dan i međuljudske odnose. Mi imamo nove igrače, kao što je Tristan, koji su prvi put u reprezentaciji. Mi smo svi srećni što je on sa nama, i on je srećan. Ali, ipak, ovo je za njega sve malo drugačije nego što je doživljavao pre toga. Tako da... treba novim igračima pomoći da se što pre, ne samo u smislu igre, već i ponašanja... znate kako, za pravljenje dobre atmosfere, za to su svi zaduženi. I Jokić, i Tristan... Jeste li videli večeras, kada je Vanja (Marinković) ušao. A ušao je kao neki igrači kada ih trener malo duže "zaboravio" na klupi. A on uđe, i polomi se tamo, da jedan dodatni "efort", i to znači svim ostalim igračima. Mnogo je važno da svako razume svoju ulogu u ovom timu, a tim je iznad svih nas. Iznad mene, iznad ekipe, i dužni smo da se tako ponašamo. Biće teških utakmica koje nas očekuju, a mi moramo da izađemo složni, jaki i to je garancija uspeha. Trenirati svaki dan šut, odbrane, to jeste važno, ali je važno kako se treniraju međuljudski odnosi, da se igrači dobro razumeju i privatno, i službeno - zaključio je Pešić.

