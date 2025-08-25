KOŠARKAŠKI ZEMLJOTRES USRED BEOGRADA! Crvena zvezda "ukrala" glavno pojačanje Partizana (VIDEO)

Ono što je bilo šokantno iznenađenje u junu ove godine, danas, 25. avgusta, se obistinilo.

Američki košarkaš Tajson Karter koji je najavljivan kao najveće pojačanje Partizana, zvanično je danas stigao u KK Crvena zvezda.

Karter iza sebe ima izuzetnu sezonu u Unikahi, koju je završio kao MVP Fajnal-fora Lige šampiona.

Zbog toga, intersovanje za 27-godišnjim američkim bekom izrazili su brojni evroligaški klubovi, kako je ranije navedeno, a pored njih i – Partizan.

Prema prethodnim informacijama izuzetno zainteresovani za Karterovim uslugama bili su crno-beli, ali i Hapoel Jerusalim, ali se onda pojavila Crvena zvezda i "pomela konkurenciju".

Pomenuti bek je upravo stigao u Beograd, već uzeo opremu crveno-belih i imao šta da poruči i "delijama":

Kako igra Tajson Karter?

U minuloj sezoni Karter je prosečno ostvarivao 12 poena uz 1,6 skokova i 3,7 asistencija u ACB ligi.

Unikaha je sa njim osvojila u sezoni 2024/2025 Superkup Španije, FIBA Interkontinentalni Kup, Kup kralja, a i pomenutu FIBA Ligu šampiona.

