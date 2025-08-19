"SVE MOŽEŠ DA TRENIRAŠ, DA MENJAŠ, ALI TO JEDNO..." Selektor srpskih kadeta Stevan Mijović o tome kako su "orlići" uzeli zlato na Evrobasketu

Selektor kadetske košarkaške reprezentacije Srbije Stevan Mijović izjavio je danas da su igrači pokazali karakter na Evropskom prvenstvu i istakao da su svi u nacionalnom timu želeli medalju više od svih drugih selekcija.

Kadeti Srbije su pre tri dana osvojili zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu (U16) u Tbilisiju, pošto su u finalu pobedili Litvaniju rezultatom 99:86.



Srbija je prethodno u četvrtfinalu bila bolja od Turske (94:73), dok je u polufinalu nadigrala Sloveniju (90:58).

"Turska je ozbiljan tim. Mi smo protiv Turske, po mom mišljenju, odigrali najbolju utakmicu na šampionati. Kontrolisali smo igru od početka meča, a drugo poluvreme smo odigrali bez greške. Možda deluje da smo lako pobedili Sloveniju u polufinalu, ali na Evrobasketu nemaš pravo na grešku, pošto se radi o jednom meču, koji može da promeni tok prvenstva. Bili smo fokusirani 300 odsto i uspeli smo u tome", rekao je Mijović za Tanjug.



On je podsetio da je Srbija na EJOF-u dva puta izgubila od Litvanije.





Mijović je pohvalio odnos igrača prema dresu sa državnim grbom.



"Njihovo ponašanje i na terenu i van njega odlikovalo je ozbiljnošću, fokusiranošću i maksimalnim profesionalizmom. Mi smo se po tom pitanju odvajali od drugih reprezentacija. Videlo se da najviše želimo to zlato od svih ostalih. Nigde nismo odstupali. Trudio sam se od početka priprema, kao i moj stručni štab. Usadili smo to da ne postoji lepša stvar nego da igraš za svoju zemlju i da na kraju prvenstva sa medaljom oko vrata pevaš himnu. Oni su me usrećili i na kraju smo osvojili zlatnu medalju", istakao je Mijović.



Selektor Srbije je rekao da ova generacija kadeta ima pobednički mentalitet.

"Pohvalio bih ovu generaciju koja se izdvaja od drugih generacija sa kojima sam radio. Pored talenta, imaju neverovatan pobednički mentalitet i tu neku karakternu crtu koja ih izdvaja od drugih. Nijednu utakmicu, koju smo gubili nisu odustajali. Uvek smo se vraćali, mislim da je to najvažnija stvar. Sve možeš da treniraš, sve možeš da menjaš, ali karakter je jako teško. A oni su pokazali da imaju karakter", naglasio je Mijović.

Košarkaš Srbije Vuk Stepanović podsetio je da je njegov tim u grupnoj fazi poražen od selekcije Španije (95:97).



"Poraz od Španije je bio hladan tuš, ali smo videli da možemo da igramo sa svima. Bili smo samouvereni i znali smo da možemo da dođemo do vrha. Ostavili smo sve od sebe na terenu i uspeli smo da se krunišemo. Poznajemo se svi već duže vreme. Mislim da je to sve uticalo na neku hemiju koja nam je kasnije pomogla da uzmemo zlatnu medalju za Srbiju", istakao je Stepanović.

Podsetimo, Mijovićeva ekipa sletela je u nedelju letom iz Gruzije na beogradski aerodrom "Nikola Tesla", a tu su je sačekali njihovi najbliži, članovi porodice, prijatelji i - devojke pojedinih igrača.

Na samom aerodromu bilo je više nego veselo, a na kraju su se čak palile i baklje...

Pogledajte i sami najzanimljivije momente sa tog dočeka, zabeležene okom kamere foto-reportera Nikole Skenderije:

Kako je Srbija osvojila zlato? Nestvarno!

"Orlići" su u meču za trofej evropskog prvaka posle velikog preokreta pobedili Litvaniju sa 99:86 (24:27, 19:26, 32:15, 24:18).

Najvažnije momente sa tog meča možete pogledati u video-snimku koji je pred vama, a ispod tog snimka nalazi se i kraći podsetnik o toj utakmici i učinku srpskih kadeta na šampionatu Evrope.

Sjajan turnir su odigrali izabranici Stevana Mijovića i potpuno zasluženo se okitili najsjajnijim odličjem na kontinentalnom takmičenju.

Srbija je zabeležila samo jedan poraz, u grupi od Španije (95:97). Tokom nokaut faze bila je veoma dominantna. Redom je pobeđivala Grčku (92:65), Tursku (94:73), Sloveniju (90:58) i Litvaniju 99:86.

Što se finala tiče, delovalo je da su "orlići" stegnuto ušli u meč. Rival je to iskoristio i posle 20 minuta igre je imao dvocifrenu prednost - 53:43.

Ipak, totalno drugačiji pristup imala je Srbija u trećem kvartalu. Iz svlačionice se vratila druga ekipa i raznela suparnike u tom delu susreta - 32:15.

Baltička selekcija je veoma kvalitetna i nije se predala nijednog momenta. Tokom četvrte četvrtine je pokušala da preokrene rezultat, ali naša nacionalni tim je uspeo da odbije sve nalete i na kraju ubedljivo slavi i osvoji pehar namenjen pobedniku Evropskog prvenstva.

Najefikasniji u redovima "orlića" bio je Petar Bjelica sa 25 poena, pratio ga je Ognjen Simjanovski sa 22. Na drugoj strani najbolji je bio Gabrijelijus Buividis sa 26, dok je Lukas Šiškauskas dodao 22.

Koliko je Srbina bila sjajna na ovom takmičenju, pokazuje činjenica da samo u prvom kolu protiv Nemačke nije postigla 90 ili više poena. Taj meč je završen rezultatom 86:60.

