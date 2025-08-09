NAJJAČI CENTARSKI TANDEM U EVROLIGI?! Panatinaikos doveo još jedno NBA pojačanje
Doskorašnji NBA igrač, Rišon Holms, novi je centar Panatinaikosa.
Holms (31) je potpisao ugovor na godinu dana sa opcijom produžetka do leta 2027. godine. Nakon deset godina u NBA ligi tokom kojih je branio boje Filadelfije, Sakramenta, Dalasa i Vašingtona, 208 centimetara visoki centar po prvi put će ugrati u Evropi.
Tako će uz Matijasa Lesora PAO dobiti još jednu "zver" pod reketom, te će "zeleni" imati verovatno najjaču centarsku liniju u čitavoj Evroligi.
