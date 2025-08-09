NAJJAČI CENTARSKI TANDEM U EVROLIGI?! Panatinaikos doveo još jedno NBA pojačanje

Doskorašnji NBA igrač, Rišon Holms, novi je centar Panatinaikosa.

foto: EPA

Holms (31) je potpisao ugovor na godinu dana sa opcijom produžetka do leta 2027. godine. Nakon deset godina u NBA ligi tokom kojih je branio boje Filadelfije, Sakramenta, Dalasa i Vašingtona, 208 centimetara visoki centar po prvi put će ugrati u Evropi.

Tako će uz Matijasa Lesora PAO dobiti još jednu "zver" pod reketom, te će "zeleni" imati verovatno najjaču centarsku liniju u čitavoj Evroligi.

𝐈𝐭’𝐬 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: 𝐑𝐢𝐜𝐡𝐚𝐮𝐧 𝐇𝐨𝐥𝐦𝐞𝐬 𝐢𝐬 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 ☘️



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Ρισόν Χολμς για τα επόμενα δύο χρόνια (1+1).



_________________________________________



Panathinaikos BC AKTOR is pleased to announce the signing of… pic.twitter.com/2QUx20jXHw — Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 9, 2025