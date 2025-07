NIKOLA VUČEVIĆ U ZVEZDI? Oglasio se crnogorski centar i razrešio dilemu

Nikola Vučević, centar Čikago Bulsa, dugi niz godina je velika želja rukovodstva, ali i navijača Crvene zvezde.

Poslednjih dana mnogo je spekulacija oko njegovog imena, pominje se čak i povratak u Evropu, gde bi Crvena zvezda mogla da bude jedna od destinacija.

Međutim, u tome nema istine, prema rečima samog igrača.

- Bilo je mnogo glasina o meni, da li ću biti trejdovan ili ne. Poslednja je bila da napuštam Bulse. Prema svim informacijama koje sam ja dobio od tima – a nedavno sam razgovarao sa (generalnim menadžerom) Arturasom (Karnišovasom) – uverio me da ništa od toga nije istina. Dakle, očekujem da ću ostati u Čikagu, imam još godinu dana ugovora i onda ćemo da vidimo šta će se desiti. Moj jedini fokus je na NBA. Želeo bih da ostanem koliko je god moguće, a mislim da mogu još dugo. Imao sam odličnu sezonu, jednu od mojih najboljih individualno", rekao je Vučević za grčki "Atletiko".

San navijača Crvene zvezde je da iskusni centar jednog dana zaigra za crveno-bele, a o tome je govorio i sam igrač.

- Osećam se vrlo dobro fizički. Mislim da me timovi u NBA cene i naravno da razumeju da će tokom vremena moja uloga možda da se promeni, da ću možda biti u drugačijoj situaciji. I to sam spreman da prihvatim. Video sam članak da postoji interesovanje evroligaških timova za mene, ali u ovom trenutku to nije nešto o čemu razmišljam", dodao je 34-godišnjak rođen u Švajcarskoj.