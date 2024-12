"E, ZATO MI JE NAJDRAŽA!" Obradović odgovorio direktoru ABA lige, pa spomenuo titulu koju je osvojio sa Partizanom

Košarkaši Partizana poraženi su u "večitom derbiju" od Crvene zvezde u okviru ABA lige, a već nekoliko dana se ne smiruju tenzije posle meča. Sada se trener crno-belih ponovo oglasio i odgovorio na poruku direktora ABA lige Milije Vojinovića.

Obradović je nije želeo previše da komentariše činjenicu da je ABA liga priznala da je Partizan oštećen.

- Ako su priznali da su tri odluke bile na štetu Partizana, šta da kažem... Tri godine zaredom imamo saopštenja u kojima se kaže da je Partizan oštećen. Verovatno je trenutak da ja odgovorim direktoru ABA lige koji je rekao da mi je najdraža titula ABA lige u karijeri.

On je pojasnio izjavu da mu je "titula u ABA ligi najdraža", nakon komentara koji je uputio direktor ABA lige Milije Vojinovića

- Zato mi i jeste najdraža. Saopštenje to i pokazuje. Ponavljam da mi je to najdraža titula jer znam šta treba da uradimo da bismo došli do titule. Sve je jasno šta treba da uradimo.

Podsetimo, trener Partizana Željko Obradović je nakon meča sa Crvenom zvezdom komentarisao organizaciju u AVA ligi, a potom se oglasio i direktor takmičenja koji mu je odgovorio.

