MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali prisustvovao je otvaranju japanske fabrike kompanije “JFE Shoji Serbia” u Inđiji.

Foto: Novosti

Obraćanje ministra Malog

- Velika mi ja čast, ovo je još jedna velika investicija u Inđiji, ali i u našoj zemlji. Kada vidite proizvode koji će biti ugrađivani i u aparate za domaćinstva i u automobilskoj industriji, onda ste stvarno ponosni. Srbija je među tri najbrže rastuće ekonomije, nije to slučajno, težak je period za nama, ali smo pametno i strpljivo gradili našu ekonomsku politiku. Predsednik je pre samo godinu dana polagao kamen temeljac, sada zbog obaveza nije mogao da dođe. Za nas u Srbiji je važno da smo dobri domaćini, ali i da svako obećanje koje damo ispunimo. Preko 50 miliona evra je vredna ova investicija, nije mala, oko 70 zaposlenih do kraja godine, ali će taj broj da raste. Za samo 12 meseci se sve izgradilo, tamo gde je bila poljana sada je proizvodni pogon. Očigledno se i mi menjamo i idemo u korak sa svetom. Od marta meseca prošle godine desilo se nekoliko stvari u našoj zemlji koje su veoma važne. Mi smo postali jedna od tri najbrže rastuće ekonomije. Nije to mali rezultat. Drugo, svako radno mesto nam je važno, imaćemo ovde preko 200 novih zaposlenih. Imamo nikada manju nezaposlenost, 8,6 odsto. Pre 13 godina svaki četvrti je bio nezaposlen, sada smo stopu nezaposlenosti smanjili na istorijski rekordnih 8,6 . Sačuvali smo makroekonomsku stabilnost, javni dug u odnosu na BDP nam je na rekordno niskom nivou. Imamo dovoljno novca na računu. Devizni kurs nam je stabilan, imamo rekordne devizne rezerve. Apsolutni smo rekorderi u privlačenju direktnih stranih investicija, 5,2 milijarde evra prošle godine. Počeli smo da pobeđujemo u onome u čemu do sada nismo, a to je ekonomija - rekao je Mali.

Ministar je podsetio da će Srbija biti prisutna na izložbi Ekspo u Japanu.

- Želimo da prezentujemo sve ono što će se desiti 2027. u Srbiji. Za samo 2,5 godine mi ćemo biti centar sveta. Zato smo predstavili program Skok u budućnost, da nam raste standard građana, da investiramo u nove kilometre puteva i pruga, da gradimo bolnice i škole, sve ono što čini kvalitet života građana boljim - kazao je.

Kako je rekao, godine 2012. na teritoriji opštine Inđija bilo je zaposleno malo iznad 9.000 ljudi, danas je taj broj 17.000.

- Prosečna plata u Inđiji bila je 2012. godine 307 evra, danas je 860 evra. To pokazuje koliko je Srbija stabilna, sve manje ljudi odlazi, a sve više se vraća u zemlju - poručio je ministar Mali.

Darma lutka

Levo oko Darma lutke iscrtano je pre godinu dana, a sada je obojeno i desno oko. Time je kompletirana Darma lutka.

Obraćanje ambasadora Imamure

Ambasador Japana Akira Imamura, u ime japasnke vlade, čestitao je na otvaranju fabrike.

- Fabrika je opremljena najsavremenijom opremom. U Srbiji je povoljno investiciono okruženje. Kompanija “JFE Shoji” ima značajnu ulogu u proizvodnji čeličnih proizvoda u različitim sektorima. U ovoj fabrici proizvodiće se jezgra motora za različite namene - kazao je ambasador.

Govoreći o trenutnoj situaciji u Srbiji, on je istakao da veruje da će mudrost srpskog naroda preovladati.

Reč je o investiciji vrednoj više od 50 miliona evra.

Ova fabrika proizvodiće jezgra motora sa širokim spektrom primene. Ovo je prva “JFE Shoji” fabrika u Evropi.