AFIŠI IZ BEL EPOKA U MUZEJU ORSEJ: Izložba koja privlači pažnju u Gradu svetlosti (foto, video)

Redengoti, prsluci i tričetvrt paltoi, sve po meri u prodavnici konfekcije kod "Dobrog đavola", nezapaljivi petrolej u kanistrima od pet litara, bal pod maskama u Jeliseju na Monmartru i najkvalitetniji kineski absint.

Foto: Goran Čvorović

To je samo deo reklamnih plakata iz 19. veka kojima je ovih dana posvećena izložba u pariskom muzeju Orsej, pod nazivom "Umetnost je na ulici". Izloženo je 230 radova koji predstaljaju prava remek-dela i originalno artističko svedočanstvo onog vremena.

Izložene su slike, crteži, estampi i fotografije na osnovu kojih su nastala ova dela. Njihovim postavaljanjem na čuvenim zelenim Morisovim kolonadama nepovratno je izmenjena vizuelna slika Grada svetlosti. Prolaznik je tako mogao da uroni u umetnički svet običnim prolaskom ulicom ili trgom. Tako su se i artistička dostignuća približila svakodnevnim ljudima, čime afiše prati i socijalna konotacija.

KONTRASTI Pažnju na izložbi privlači i umetnička slika, ulje na platnu Fernana Pelea iz 1883. godine koja prikazuje sav kontrast razvoja i stradanja. Dok se na zidu vide ostaci afiša koji poziva na veliku zabavu, ispred, pod otvorenim nebom, bez krova nad glavom, sedi majka s četvoro dece u ritama. Slika se zove "Bez azila".

Bio je to period i zvaničnog ukidanja cenzure, ali koja je itekako opstajala kroz nametanje moralnih normi, pa su se umetnici i na ovaj način borili za slobodu izražavanja. Na postavci su neizostavne i prve stranice ondašnje štampe, poput "Peti Žurnala" ili "Parizjena" na kojima se takođe nalaze afiši i drugi informativni slikarski izrazi.

Organizatori ističu da su reklamni plakati koji datiraju od 1880. do 1900. godine u isti mah nosioci fantazma i realnosti, kao upečatljivo svedočanstvo jedne epohe. Neizostavni su pečat bel epoka koji je dočaravao pozitivne promene, opuštanje i ekonomski rast u društvu između francusko-pruskog sukoba i Prvog svetskog rata.

Posetioci izložbe u Muzeju Orsej imaju priliku da vide kako je nastao ovaj svet. Tu su razne verzije čuvenog afiša Tuluza Lotreka sa umetnikom Aristidom Brijanom za kabare "Ambasadori", pozivi na lude noći u "Foli Beržeru", ali i litografska presa iz koje su na svetlo dana izlazili plakati, ili monografije koje prate ovu vrstu umetnosti.

Posebno je upečatljiv kratki film od 40 sekundi Braće Limijer iz 6. avgusta 1899. godine koji se emituje na izložbi, pod naslovom "U štampariji", na kome može da se sagleda proces rada, sve dok majstor na kraju ponosno ne pokaže rezultat u vidu otiska.

Za izložbu koja će trajati do početka jula, vlada veliko interesovanje. Među posetioca ima, po običaju, i dosta stranaca, iz svih krajeva sveta. Mnogi od njih skočiće ovih dana, dok im traje turistička tura, i do čuvenog Monmartra. Tu će, u prodavničicama posejanim uz kaldrmu, nabaviti neku od kopija ovde viđenih afiša, koje će, zatim, krasiti uzglavlja nad kanabetima u dnevnim sobama od Albukerkija do Sidneja.