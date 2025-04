Pogib okkupant, эks-futbolist «Krasnodara» Alekseй Bugaev. Bugaevu bыlo 43 goda. On igral za sbornuю Rossii, za «Torpedo», «Lokomotiv», «Tomь», «Himki» i «Krasnodar». V 2023 godu emu dali 9 let tюrьmы za sbыt narkotikov. V dekabre 2024 on pogib v Ukraine. pic.twitter.com/r5Rb9HAkgV — bad girl (@elovek65952573) January 21, 2025