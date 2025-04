POSLE 81 GODINE, ON VIŠE NIJE N. N. HEROJ: Otkriveno ko je ruski pilot, Crvenoarmejac, koji je poginuo u Zablaću kod Čačka oktobra 1944.

CRVENOARMEJAC, poručnik-pilot Leonid Sergejevič Morozov (15. 10. 1922 - 13. 10. 1944) dobiće spomenik u selu Zablaće kod Čačka.

Foto: Privatna arhiva

Imao ga je i minulih 80 godina, ali kao N. N. ruski vojnik. Spletom neobičnih okolnosti, osam decenija posle njegove smrti saznao se njegov identitet, a posle 81 godinu njegovo ime biće uklesano na spomeniku uz sve vojne počasti koje će mu biti odate na Dan pobede 09. maja. Osim toga, odlukom uprave grada Čačka i mesne uprave Zablaća ime pilota Morozova dobiće trg u centru sela, nedaleko od mesta njegovog grobnog mesta.

Oktobar 13, 1944. Dan ranije združene jedinice NOV i POJ i Crvene armije započele su veliku "Beogradsku operaciju" ("Beogradsku ofanzivu") za konačno oslobođenje naše prestonice od fašističkih okupatora. U neravnopravnoj vazdušnoj borbi sa tri aviona Vermahta na nebu nad Srbijom, komandant leta 659. lovačkog vazduhoplovnog puka 17. vazdušne armije, poručnik Morozov u avionu "jak-9DD" oborio je jedan neprijateljski avion, ali su dva uspela da obore njega.

Foto: Privatna arhiva Leonid Sergejevič Morozov

- Ranjeni pilot poručnik Morozov je iskočio sa padobranom i sleteo u blizini Crkve Svetog arhangela Gavrila u selu Zablaće. Još je bio živ kada su ga seljani pronašli, ali nažalost preminuo je od zadobijenih rana. U poslednjim trenucima života, pilot je u ruci stiskao malu ikonu Presvete Bogorodice i šaputao: "Crkva... Crkva ..." Kod sebe nije imao dokumenta, pa je sahranjen kao nepoznato lice - priča za "Novosti" Slavica Blagojević, književnik, slikar, novinar i glavni i odgovorni urednik i izdavač magazina "Petruška - nastamba".

- Posle rata, meštani su o svom trošku podigli spomenik o kome su se brinuli sa velikom odgovornošću i pažnjom. Na njemu piše: "Nepoznatom pilotu Crvene armije, koji je dao život za našu slobodu u borbi protiv krvavog fašizma", a ispod piše: "Spom. Podiže narod M. O. Zablaće". Poslednjih 16 godina, uz pomoć "Društva srpsko-rusko-beloruskog prijateljstva Srbije", kojim predsedava pukovnik Dragan Logvinov, spomenik nepoznatom pilotu održavan je u dobrom stanju i obnavljan uz podršku lokalnih vlasti. Na Dan velike pobede nad fašizmom, 09. maja prošle godine, uz sve vojne počasti polagani su venci i cveće na grob nepoznatog pilota. U komemorativnim događajima učestvovali su srpski piloti iz Lađevca i oficiri srpske vojske.

VIŠESTRUKO ODLIKOVAN ZA ŽIVOTA PILOT Morozov poručnik, komandir leta, rodom je iz stanice Sovjetskaja (nekada Urupskaja). Godine 1941. studirao je u Armavirskoj vojnoj vazduhoplovnoj školi pilota, pa je premešten u krasnodarsku Vojnu vazduhoplovnu školu pilota, koju je završio 18. septembra 1942. i dobio čin narednika. Krajem jula 1943. dobio je čin potporučnika, a nepune dve nedelje kasnije odlikovan je Ordenom "Crvene zvezde". Polovinom maja 1944. dobio je čin poručnika, nedugo potom odlikovan je i "Ordenom Crvene zastave" - otkriva nam Blagojevićeva podatke koje su o "N. N." pilotu saznali od novembra prošle godine.

No, krajem oktobra i početkom novembra 2024, u Čačku je održana "Međunarodna antifašistička konferencija" i "Međunarodni skup kozaka" na kojima su učestvovali predstavnici iz 17 zemalja. Poslednjeg dana oktobra, na inicijativu atamana "Saveza donskih kozaka", V. E. Ažinova i atamana "Svesrpskih Kozaka" Bratislava Todorovića formiran je Savez srpskih i donskih kozaka "SOBRAT". Za atamana saveza izabran je Todorović, a za poslove srpskih i donskih kozaka penzionisani ataman kozački pukovnik, VS RF Vladimir Aleksandrovič Babošin, doktor filozofije.

Foto: Vikipedija Crkva u Zablaću pored koje je sahranjen kao N. N. vojnik Crvene armije

- Tokom konferencije organizovana je poseta spomen-obeležjima, položeni su venci i cveće. Članovi saveza SOBRAT i učesnici konferencije odali su poštu poginulima u borbi protiv fašizma, srpskim i ruskim vojnicima - nastavlja Blagojevićeva. - Prilikom obilaska spomenika N. N. pilotu u Zablaću, prema rečima pukovnika Babošina, njemu se desio neverovatan događaj kada je stajao kraj obeležja. Osetio je da mu srce brže kuca, a neki unutrašnji glas mu je šapnuo: "Brate, pronađi me!" I on je istog dana krenuo u organizovanje istraživanja identiteta neznanog pilota.

Foto: Privatna arhiva Slavica Blagojević

- Pridružila mu se i bratanica Elena Aleksandrovna Babošina obraćanjem poznatoj istraživačkoj grupi "Pamjat" u Maloj Višeri u Novogorodskoj oblast, a pomoć su potražili od penzionisanog majora Igora Nikolajeviča Nikitina, nosioca ordena "Za zasluge prema otadžbini" drugog stepena. On je došao do podataka, da je u borbi za Čačak izgubljeno devet aviona. Procesom eliminacije utvrđeno je da je nepoznata sudbina samo jednog pilota, i to poručnika Leonida Sergejeviča Morozovaa, koji se smatra nestalim u akciji. Zahvaljujući pomoći drugova iz Uljanovske škole za vezu dobili su dodatne informacije, ali, nažalost, u arhivi nema fotografija.

Fotografije pilota Morozova otkrio je N. I. Nikitin na sajtu Besmrtni puk, gde je prikazan kao pobednik takmičenja u dizanju girija (tegova). Sada je pukovnik Babošin, uz asistenciju organizacije POISK "Krasnodar" pod vođstvom Aleksandra Vladimiroviča Šepeleva, u potrazi za rođacima heroja...