LJUBAV NA ŠTOPERICU: Kako izgleda "spid dejting" ili brzi susreti sa usamljenim neznancima kojih je sve više u Beogradu

U BEOGRADU je odnedavno zaživela scena "spid dejtinga" - brzih sastanaka za one koji nemaju vremena za klasične izlaske, ili su jednostavno radoznali da vide može li se srodna duša pronaći za pet minuta.

Privatna arhiva

Otišli smo na jedno takvo veče u kafić, radoznali da vidimo kako funkcioniše ljubav na štopericu. Događaj je organizovan po uzrastu - mlađi su na spratu, stariji u podrumu. Organizatorska pravila su jednostavna: pet minuta razgovora sa svakim, posle zvona muškarci idu za drugi sto. Atmosfera je živa, u vazduhu se oseća nervoza i uzbuđenje. Dok sedimo za svojim stolom, prisluškujemo razgovor između jedne gospođe i muškarca koji se znoji dok pokušava da je zadivi.

- Znate, ovde sam jer tražim nekoga ko će me voziti na pijacu i pomerati frižider, šporet, nameštaj kad poželim da napravim nov raspored u stanu - rekla mu je ona.

Privatna arhiva

Čovek se nasmejao, misleći da se ona šali:

- I šta još?

- To je dovoljno. Ako se razumete u popravku bojlera i druge sitne kućne majstorije, bićete moj miljenik!

On je klimnuo glavom i rekao:

- Mogu da pomognem, ali da ne idem na pijacu subotom pre podne, tad spavam.

Penjemo se na sprat i opet prisluškujemo - žena u tridesetim pita sagovornika kakvu devojku traži. On odgovara:

- Ženstvenu i da zna da kuva.

- A ti? Znaš li ti da kuvaš - pita ga ona.

- Ne znam, ali volim da jedem - kaže joj on.

Njen izraz lica poručio je da neće biti drugog sastanka.

U drugom uglu, muškarac u četrdesetim objašnjava da je uspešan preduzetnik i da mu je teško da pronađe ženu zato što su "moderne žene previše nezavisne."

Privatna arhiva

Njegova sagovornica gleda ga začuđeno:

- Tražite nekoga ko će vas moliti za džeparac?

Za stolom pored našeg, mladić pita devojku da li veruje u ljubav na prvi pogled.

- Više u realnu procenu u prvih pet minuta - odgovara ona.

Romantično.

Konobarica prilazi našem stolu:

- Kakvi su ovo muškarci. Došli su da traže devojke, a nisu hteli ni svoje piće da plate.

Odlazimo kod devojke Tijane Majkić koja organizuje ove susrete. Kaže nam da je susret između muškarca i žene "oči u oči" nezamenljiv.

- U pet minuta teško da može da se kalkuliše. Ljudi se predstave, razmene nekoliko rečenica i idu za drugi sto - govori nam ona. - Žene su u početku bile pasivnije, dolazile su sa drugaricama, a sada često dođu same. Muškarci ne shvataju da žene kojima priđu ne zanima čime se oni bave, koliko zarađuju, gde žive. U pet minuta može mnogo toga drugog da se kaže. Najvažnije je zainteresovati drugu osobu, a ne postavljati klasična pitanja. Ni njih ne treba da zanima privatnost osoba koju najverovatnije nikad više neće videti u životu.

Privatna arhiva

Zvaničan program je završen, a jedan par je ostao da razgovara.

- Često me posle nekoliko dana pozovu da pitaju za osobu koja im se dopala - kaže Tijana. - Dolazi puno "ajtijevaca", a oni kao da imaju samo kompjuterske kodove u glavi. Muškarci su, uglavnom, introvertni. Kažu mi da sam im pomogla da razbiju strah da priđu devojci na drugom mestu. Ima ljudi koji su se sprijateljili na ovim sastancima i nastavili da se druže.

Testiranje samopouzdanja - BRZI "dejtovi" mogu smanjiti pritisak odbijanja, jer se svaki neuspešan razgovor brzo završava. Međutim, istovremeno mogu pojačati osećaj neuspeha, jer veliki broj kratkih susreta može stvoriti iluziju da "niste dovoljno dobri" - ističe Damjanac. - Ipak, to je dobar način za testiranje samopouzdanja.

Brzo upoznavanje postaje još zanimljivije kada se u priču umeša astrolog.

- Prilikom prijave kandidati šalju svoje podatke, a ja gledam ko se sa kim najbolje slaže - kaže nam astrolog Dušan Mažibrada. - Na događaju im otkrivam koji partner ili partnerka im najbolje odgovaraju po zvezdama. Oni mogu a ne moraju da prihvate moju sugestiju. Mogu da prkose sudbini i da provedu vreme sa nekim sa kim nisu astrološki kompatibilni. Za pet minuta ne može da se proceni ko kome odgovara, ali uz pomoć zvezda može.

Pojavila se i aplikacija koja svake srede "organizuje" večere u Beogradu. Zainteresovani ostavljaju podatke o sebi, šta vole da jedu, s kim da se druže, a aplikacija mu bira društvo za izlazak. Ova aplikacija pre svega se koristi za sklapanje novih prijateljstava, a može da se dogodi i ljubav.

- To su dobri načini za upoznavanje - kaže psihoterapeut Milan Damjanac. - Problem savremenog upoznavanja je to što se veze baziraju na osnovu prvog utiska, bez mnogo razmišljanja. Ako već može da se bira, bolje je da se ljudi uživo vide, nego da se dopisuju. Tako se smanjuje usamljenost. Brzo upoznavanje eliminiše koncept prijateljstva, ne mogu da se spoznaju dobre i loše osobine druge osobe, nego čim ne ide prelazi se na sledeću. Sve smo nestrpljiviji i velika je jagma da se nešto brzo završi. Odnose smo sveli na kalkulacije, a to nije ljubav. Pitamo se kako da nas vole, umesto kako mi da volimo. Ipak, sve je bolje od samoće i zato podržavam ovakvu vrstu odnosa.

Privatna arhiva Strah od vezivanja - BRZI sastanci otkrivaju mnogo o savremenom društvu. U njima vidimo kombinaciju žudnje za ljubavlju i straha od vezivanja. Oni su nešto između romantike i materijalne transakcije. Prava ljubav, međutim, retko nastaje u pet minuta - ona se gradi, oblikuje i zahteva - vreme - kaže Damjanac. - Često se ljubav gleda kroz metafore o novcu, koliko je ko dao, koliko uložio, da li se isplatila investicija. Živi se brzo, a mi smo sveli odnose na kalkulacije. Gde ima kalkulacije, nema ljubavi.