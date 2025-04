ZAKOPALI "RATNE SEKIRE": Madona se pomirila sa Eltonom DŽonom nakon svađe duge više od 20 godina (FOTO)

- Konačno smo zakopali ratnu sekiru! napisala je Madona na svom Instagram nalogu ispod fotografije na kojoj je u zagrljaju sa Eltonom Džonom. Na radost mnogobrojnih obožavatelja, usledilo je i podugačko pevačicino objašnjenje:

Foto: Profimedia

- Prošlog vikenda otišla sam da vidim izvođenje Eltona Džona u emisiji Saturday Night Live i mogu da kažem samo „vau“! Sećam se, kada sam bila srednjoškolka, išunjala sam se jedne večeri iz kuće i otišla na njegov koncert u Detroitu. To je bilo nezaboravno izvođenje koje mi je pomoglo da razumem koliku moć transformacije ima muzika. Od tada se potpuno promenio moj životni put. Oduvek sam se, tokom odrastanja, osećala kao autsajder, a dok sam gledala Eltona Džona kako na bini izvodi svoje numere shvatila sam da je u redu biti različit, isticati se i hodati putem kojim se ređe ide. Zapravo, ta spoznaja bila je esencijalna za moj dalji razvoj.

Decenijama unazad povređivala me je spoznaja da neko kome se toliko divim, poput njega, u javnosti ističe kako mu se ne dopadam uopšte kao umetnica (između ostalog, njihov konflikt je eskalirao tokom dodele Q nagrada 2004, kada je britanski pevač uvredljivim rečima kritikovao Madonu jer je na dodeli pevala na plejbek, prim. aut). - Nikada nisam razumela zbog čega to radi. Kada mi je nedavno rečeno da će upravo Elton Džon biti muzički gost u emisiji Saturday Night Live rešila sam da se uputim tamo, pogledam nastup i potom odem u bekstejdž i suočim se sa njim. No, čim sam ga upoznala, prvo što mi je rekao bilo je „oprosti mi“, što je momentalno srušilo zid koji je postojao između nas. Oproštaj je moćna alatka. Već nakon nekoliko minuta mi smo se grlili. Zatim mi je rekao da je napisao pesmu za mene i da želi da sarađujemo. Izgledalo je kao da je sve konačno došlo na svoje mesto – zaključila je Madona.

Ni ser Elton Džon nije štedeo reči nakon pomirenja, te je u komentaru na Madonin post, između ostalog, napisao:

- Hvala ti što si došla da gledaš moj nastup i što si oprostila meni i mojim velikim ustima. Ne ponosim se time što sam govorio o tebi. Posebno kada pomislim na sav tvoj revolucionarni rad koji si ostvarila kao umetnica, utirući put čitavoj generaciji ženskih umetnika ka uspehu i ispoljavanju sopstvene autentičnosti. Podstakla si ih da budu iskrene prema sebi. Takođe, bila si jedna od prvih osoba koje su ustale protiv side, osamdesetih godina, donoseći ljubav i saosećanje svima nama kojima je to tada očajnički bilo potrebno. Zahvalan sam što možemo da zajedno idemo dalje.