BEOGRAĐANI SPREMITE ZALIHE: Bez vode u dve gradske opštine

STANOVNOICI dela opštine Stari grad će u sredu, 9. aprila, od 8.30 do 18.00 ostati bez vode u delu Ulice kneginje Ljubice, od Braće Jugovića do Simine ulice.

Foto: Arhiva

Istog dana, od 8. 30 do 18.00, bez vode će biti potrošači opštine Voždovac u sledećim ulicama Rada Končara (od Vojvode Prijezde do Maksima Gorkog), Maksima Gorkog (od Rada Končara do Tetovske), Tetovskoj, Banjalučkoj i Beličkoj.