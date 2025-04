"IDIOTI, OVO JE PORUKA ZA VAS"! Legenda besna zbog otkaza Melonu, sasuo sve u lice gazdama Denvera

Denver Nagetsi su u utorak uveče šokirali planetu tako što su otpustili glavnog trenera Majkla Melouna i generalnog menadžera Kalvina Buta.

FOTO: Tanjug/AP

Prvo je otkaz dobio glavni trener Majkl Meloun, a odmah nakon njega je usledio novi šok i vest da je otpušten generalni menadžer Kalvin But. Kevin O'Konor tvrdi da Meloun i But nisu bili u dobrim odnosima, a interesantna je i statistika da Meloun ima najviše pobeda u poslednjih pet godina.

Sada se pojavljuju i informacije da je Majk Meloun izgubio svlačionicu i citira se konferencija za medije od 21. marta, kada su Denver Nagetsi izubili od Portland Trejlblejzersa. I to nije sve ide se toliko daleko da su Nikolu Jokića optužili da je glavni krivac za smenu Melouna, koji to nije zaslužio-

O čemu govore i reči Šekila O'Nila koji je bio veoma oštar prema Nagetsima:

- Voleo bih iskreno da je ovo urađeno malo profesionalnije", rekao je uživo u programu kada su stigle vesti.

- Majkl Meloun je najuspešniji u istoriji Denvera, osvojio je titulu, a mogao je još jednu ove sezone. Potencijalno je mogao. Morate da imate prednsot domćeg terena i to sada imate u ovom trenutku. Zato, poruka za sve vas idiote tamo koji mislite da sve mora da ide glatko da biste osvojili titulu - to nije tačno", naglasio je Šek.

Na ličnom primeru objasnio je da se retko dešavalo da sve funkcioniše cele godine:

- To prosto nije tačno. Ja vam mogu to reći sa sigurnošću. Moja prva titula je bila glatka sezona. Druga uopšte nije bila glatka. Treći je bio težak, a kada sam osvojio titulu sa Majamijem, bili smo užasni cele godine. Trebalo je da ga puste do kraja sezone i da vide šta će biti", objasnio je O'Nil i dodao da je čitave godine imao problema sa povređenim igračima i da je i to faktor koji ne treba ignorisati.

