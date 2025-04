OPASNOSTI KOJE VREBAJU IZA SVAKOG SLATKOG GUTLJAJA: Evo kako gazirana pića utiču na decu

POZNATO je da gazirana pića u sebi imaju visok nivo šećera koji nas tera da ih još više pijemo, a ne treba napominjati da prekomerna količina šećera u bilo čemu, ne samo u gaziranim pićima, može biti štetna za organizam.

Foto Shutterstock

Zbog velike količine šećera i drugih dodataka, gazirana pića ne pružaju čoveku pa ni detetu nikakvu nutritivnu vrednost jer u sebi sadrže prazne kalorije. Upravo one mogu da dovedu do raznih zdravstvenih problema.

Prekomerno povećanje telesne mase

Gazirana pića su bogata energijom, a siromašna hranljivim materijama. Redovan unos gaziranih pića može dovesti do gojaznosti kod deteta. Gojaznost može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme poput dijabetesa i poremećaja nivoa šećera u krvi.

Čak i zamena gaziranih pića dijetalnim sokovima neće sprečiti gojaznost, jer oni sadrže aspartam koji pojačava želju za šećerom.

Problemi sa zdravljem usne šupljine

Deca koja redovno piju gazirana pića suočavaju se sa rizikom od truljenja zuba. Kiselina prisutna u gaziranim pićima odgovorna je za oštećenje gleđi zuba. Podsećamo da visok nivo šećera dovodi do nastanka karijesa.

Bolesti srca

Prema istraživanjima, konzumacija gaziranih pića povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti kod dece.

Gazirana pića oštećuju želudac

Gazirana pića mogu uticati na ravnotežu kiselinsko-baznog stanja u želucu deteta. Kako nivo kiselosti raste, može doći do upale creva, što izaziva kiselost. Isto tako, gazirana pića izazvati bolove u stomaku, gorušicu, podrigivanje.

Uzrokuje dehidraciju

Voda igra značajnu ulogu u pravilnom funkcionisanju tela. Stoga, morate održavati hidriranost deteta. Međutim, kao i čaj ili kafa, gazirana pića mogu izazvati dehidraciju.

Uticaj na mozak

Konzumacija gaziranih pića može uticati na funkcionisanje mozga deteta, a može izazvati glavobolje i promenljivost raspoloženja. Veruje se da gazirana pića mogu izazvati neravnotežu u neurohemiji mozga u razvoju kod dece.

Gubitak apetita

Gazirana pića su bogata energijom, pa brzo zasite decu i onda ona zbog toga nemaju dobar apetit i potrebu za hranom. Nepravilne navike u ishrani mogu dovesti do nedostatka esencijalnih nutrijenata, što rezultira bolestima kao što su anemija, umor, mučnina ili vrtoglavica.

Promene u probavnim navikama

Dete može imati problema sa varenjem šećera iz gaziranih pića. Zbog toga, može doći do dijareje ili labave stolice. Tokom dijareje dolazi do gubitka esencijalnih nutrijenata i vode, što može dovesti do gubitka energije i uticati na normalan rast deteta.

Slabljenje jetre i bubrega

Velike količine fosforne kiseline u gaziranim pićima mogu izazvati kamen u bubregu. Takođe, prekomerno konzumiranje gaziranih pića stavlja pritisak na nivoe kalcijuma. Na taj način, gazirana pića utiču na bubrege i jetru, sprečavajući ih da funkcionišu kako treba.

