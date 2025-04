HOĆEMO GROB I NIŠTA DRUGO: Otvoreno pismo vladike Metodija predsedniku Crne Gore - nada potomcima žrtava komunizma

PISMO episkopa budimljansko-nikšićkog Metodija predsedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću u kome podržava inicijativu za donošenje zakona o rehabilitaciji i obeštećenju zatvorenika sa Golog otoka, ali i da očekuje da ona obuhvati i pravnu rehabilitaciju nevino stradalih od "revolucionarnog pokreta, koji je predvodila Komunistička partija Jugoslavije", ulilo je nadu porodicama nevino ubijenih da bi pravda mogla konačno da stigne posle više od osam decenija. Kosti njihovih najbližih još čame po jamama i vrtačama oko Nikšića i drugih crnogorskih gradova.

Foto: Privatna arhiva

Pretpostavlja se da je više od 300 meštana Vidrovana, Vira, Zavrha i drugih delova nikšićke opštine ubijeno i bačeno u Kotor jamu. Zarobljenici su, pod izgovorom da ih sprovode u zatvor u Kotoru, bacani u jamu u Dubravi, koja je kasnije nazvana - Kotor jama. Ubijani su iz vatrenog oružja ili drvenim maljem u potiljak. Kao žrtve pominju se sveštenik Vaso Popović i kapetan banjsko-vučedolske opštine Risto Bjelica. Egzekucije su počele februara 1942. i trajale do početka 1943. I danas živi priča da je u Nikšiću predsednik prekog suda bio Sava Kovačević. U jednom procesu u kom je bilo 19 optuženih, osmoro je osuđeno na smrt, među njima i petoro njegovih najbližih rođaka!

- Svakog jutra se budim sa istom tugom i setom, pri pomisli na veliki broj jama u okolini Nikšića u kojima se još nalaze hiljade kostiju nevinih mučenika, stradalih od bratske ruke - kaže za "Novosti" Stevan Vujičić, koji je devedesetih godina iz jedne od jama blizu Grahova izvadio kosti svog oca koga su komunisti ubili i u nju bacili kada je imao svega 31 godinu. - Kažu da je očinska figura važna u životu svakog čoveka. Sada kao već star čovek od 85, bez očinske ljubavi sam punih 79 godina! Ta rana na mom srcu delimično je zaceljena kada sam izvadio kosti svoga oca, ja koji sam u tom trenutku bio stariji od svog roditelja, ali ipak i tada i sada njegovo dete. Nisam hteo tu da stanem, jer me nije bolela samo moja rana, već i rane i svih onih čiji su muževi, sinovi i braća pobijeni u licemerno nazvanim "levim skretanjima", a ona su se dešavala više puta, to je bio ratni zločin bez presedana! Puna je Crna Gora jama, puna je bratskih kostiju, u našem Nikšiću od Grahova preko Gornjeg Polja do Krnova.

Foto: V. Kadić Vladika Metodije i Stevan Vujičić

Naš sagovornik podseća na obećanje koje je dao blaženopočivšem mitropolitu Amfilohiju da se neće smiriti dok i ostale kosti ne budu izvađene i dostojanstveno sahranjene.

- Osamdeset godina prolazi, više nema živih svedoka. Nije više niko kriv. Nikoga nema jer od jednih i od drugih su ostale samo kosti. I neka javni tužilac makar kaže da nema koga da tuži. Ako treba neki dokaz onda neka nas pusti da mu dokaz izvadimo iz jame. Molim sve kao čovek i starac koji sanja te kosti koje me zovu i u ime njihovog vapaja iz pakla: hoćemo grob i ništa drugo - poručuje Vujičić.

I potomke Rista Bjelice obradovalo je pismo vladike Metodija. Nadaju se da bi pravda konačno mogla biti dočekana.

Foto: V. Kadić Milija Bjelica (levo)

- Razočarani smo, međutim, što je predsednik Jakov Milatović zaboravio veliki broj žrtava komunističke ideologije, uglednih ljudi i domaćina, žena i dece, sveštenika koji su bez suda i presude proglašavani izdajnicima i narodnim neprijateljima. Njihove kosti čame po jamama i jarugama bez prava na grob i dostojnu sahranu - kaže za "Novosti" Milija Bjelica. - Vršene su surove egzekucije najprimitivnijim oružjem i oruđem. Zločinci su kasnije proglašavani herojima, a žrtve izdajnicima. Poručujem da mi potomci tih mučenika ne želimo da se svetimo nikome, već da se kosti naših predaka opoje i sahrane kako i dolikuje. Crna Gora je davno sahranila sve svoje neprijatelje i okupatore, uključujući i pripadnike zloglasno divizije "Princ Eugen", koja je zla činila po Pivi i Velici. Vreme je da to učini i sa svojom braćom.

U MAJU IDU U ZIDANI MOST UPRAVNI odbor udruženja "Otkrićemo istinu - Dušan Niklanović" odlučio je da će u junu ove godine obeležiti 80. godišnjicu od zločina kod Zidanog Mosta u Sloveniji, kada su posle zvaničnog završetka Drugog svetskog rata, komunističke vojne formacije, bez ikakvog sudskog postupka i dokazane krivice, ubile po do sada poznatim podacima više od 6.000 građana Crne Gore. Dodaju da je Crna Gora jedna od retkih zemalja koja nije usvojila Rezoluciju Saveta Evrope o potrebi za međunarodnom osudom totalitarnih režima. - Štaviše, ona je predlog ove rezolucije odbacila 2019, što predstavlja jedan od svojevrsnih paradoksa: da zemlja koja je kandidat za članstvo u EU ignoriše jednu od temeljnih evropskih vrednosti, a to je borba protiv totalitarizma čija je žrtva i sama bila više od pola veka - navodi se u saopštenju. Udruženje očekuje da se ova rezolucija konačno nađe na dnevnom redu Skupštine Crne Gore, a sa njom i Deklaracija Evropskog parlamenta o proglašenju 23. avgusta za Evropski dan sećanja na žrtve staljinizma i nacizma.

U međuvremenu otkriveno je još nekoliko jama na Javorku, dok na Krnovu u nekoliko jama trunu kosti više od trista ubijenih mladih regruta iz omladinskog Gvozdenog puka.

Foto: V. Kadić

Dželati koji su počinili ovaj ratni zločin bili su pripadnici Sedme partizanske crnogorske brigade. Nisu marili što su neki od ovih mladića bili nasilno mobilisani. Jame su napunili njihovim telima a onda sistematski decenijama zatrpavali, misleći da će tako izbrisati sećanje i trag na ove nevine ljude.