Murinen napravio haos: Bivši igrač Partizana prekršio sveto pravilo, ovo je kazna!

Finski reprezentativac dospeo odmah u centar pažnje.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Finski reprezentativac Mika Murinen i bivši košarkaš Partizana, upao je u nevolje sa zakonom, zbog prekršaja u saobraćaju.

Protiv doskorašnjeg miljenika "grobara" je izrečena novčana kazna, pošto je visoki krilni as ugrožavao bezbednosti u saobraćaju, ali i upravljao vozilom bez vozačke dozvole!

Prema navodima u kaznenom nalogu tužilaštva, donetom 28. maja, incident se desio 11. maja u popodnevnim časovima, na ulicama finske prestonice. Mila je u Helsinkiju upravljao automobilom u ulici Mekelankatu, mada nije imao važeću dozvolu za vožnju.

- Policija mu je izmerila brzinu od 76 kilometara na čas na deonici na kojoj je ograničenje 40 km/h. Od rezultata merenja potom je oduzeto 3 km/h zbog propisane tolerancije - prenosi "Ilta Sanomat".

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Zbog "duplog" prekršaja određena mu je ukupna novčana kazna od 872 evra. Na njegovu sreću, nije mu zabranjeno dalje da upravlja vozilom, budući da Murinen u Finskoj nije ni posedovao važeću vozačku dozvolu.

U dokumentu je, na osnovu registarskih oznaka, navedeno i da je košarkaš tom prilikom vozio "Land Rover Rendž Rover", čiji je vlasnik finansijska kompanija.

Podsetimo, Murinen je u Partizan stigao kao jedan od najperspektivnijih mladih igrača reprezentacije Finske. Crno-bele je napustio sredinom februara, pošto Đoan Penjaroja nije računao na njegove uslugu.

Međutim, ubrzo je našao novu sredinu, pa će naredne sezone igrati za Univerzitet Arkanzas u Sjedinjenim Američkim Državama.

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