MRAK, TUGA I JAD! Legenda Partizana zgrožena stanjem u Humskoj

CRNO bez imalo belog je u Humskoj! Kada izgleda da ne može gore Partizan nas totalo demantuje.

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Trenutno se nalaze u zoni ispadanja u Superligi Srbije, na rubu su eliminacije iz Lige konferencija od Hetafea... A čuveni fudbaler i trener Partizana Ivan Golac nimalo nije zadovoljan načinom na koji se upravlja klubom i u kom smeru sve ide.

Kompletno rukovodstvo je podnelo ostavke i otići će iz Partizana zajedno sa trenerom Sašom Ilićem nakon utakmice sa Hetafeom. A nije još ni septembar... Vlada veliko razočaranje, počevši od prve utakmice u Španiji gde su crno-beli primili dva gola sa igračem više, pa do, još važnije, očajnih rezultata u domaćem prvenstvu. A onda se tu nadovezuje i navodna nedisciplina unutar tima.

U razgovoru za Kurir, Ivan Golac ne očekuje previše ni kada nastanu promene.

- Vidi se golim okom da u Partizanu danas nisu bili primarni kvalitet, vrednosti i učinak. Nema ljudi sa moralom, karakterom i harizomom u klubu. Ne vidim ih", istakao je.

Partizan se trenutno nalazi na dnu superligaške tabele sa tek četiri poena.

- Ne iznenađuje me. Sve ovo što sada pričam, govorim godinama unazad. Ova tabela... To je mrak... Tuga i jad. Ne mogu da gledam celu utakmicu Partizana, bežim... Opet se vraćam na selekciju. Ko može biti deo kluba? Ko to određuje? Kako se selektiraju ljudi za upravu, za trenera i za igrače Partizana? Sve ovo nije nivo Partizana! Kako strani fudbaleri dolaze na naše prostore? Koji su kriterijumi? Kako unaprediti fudbal sa igračima koji ne igraju? Tu nešto nije u redu.

Ne može u Partizan da dođe neko ko nema vrhunske kvalitete. Šta to znači? Biografija pre svega, moralnost, znanje, umeće, duhovnost... Suviše lako su se potrošili resursi u Partizanu. Igrači danas u Partizanu izgledaju kao tranzitni materijal.

- Ko je doveo sve ove igrače? To su neke fantomske relacije i odnosi. Ko je doveo te koji dovode igrače? Da se razumemo, nisu to malo plaćeni igrači. Šta će nam oni? Nisam protiv igrača sa strane, da se razumemo. Sam sam bio stranac. Ali, taj koji dođe u Partizan mora biti ozbiljan igrač i čovek koji će unaprediti igru Partizana. A, ne ovo što gledamo", rekao je Golac i dodao:

- Znam svoj stav i razmišljanje. Kod nas nema ozbiljnosti, programa, stava i kriterijuma, suviše paušalno se to radi. Kako dolaze ljudi u skupštinu FK Partizan, u izvršni odbor, u struku... Kaubojski! Bez znanja i umeća. I kakav rezultat može da bude? Evo, upravo ovakav, kakav gledamo."