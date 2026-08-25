VUČIĆ SAOPŠTIO VAŽNE VESTI ZA TRSTENIK: Dovodimo velikog investitora u narednih godinu dana, u aprilu kreće izgradnja novog mosta

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom razgovora sa meštanima Trstenika istakao da će se potruditi da dovede jednog veliko investitora u Trstenik.

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Istakao je da neće da priča o onome što je urađeno.

- Ne moram da vam pričam o gradnji Moravskog Koridora i to sve znate, govoriću o onome što nismo uradili.

Istakao je da mu je najvažniji zadatak dovođenja jednog velikog investirora u Trstenik.

Kaže da to neće biti lako, ali da će zbog znanja radnika to uspeti u narednih godinu dana.

- Ono što je važno za ljude jeste izgradnja mosta Stopanja-Selište, to je čak do 5 miliona evra. Projekat se radi, biće završen i u aprilu kreće izgradnja.