ODALA IH FOTKA IZ SPAVAĆE SOBE: Zvezda Premijer lige "uhvaćena u ofsajdu"

Da li je ovo nova devojka asa Sitija?

Foto: Instagram/vallybest

Stub odbrane Mančester sitija i portugalski reprezentativac, Ruben Dijas (27), ponovo je u centru pažnje svetske javnosti, ali ovoga puta ne zbog svojih bravura na terenu, već zbog "autogola" na društvenim mrežama koji je razotkrio njegovu novu ljubavnu aferu.

Iako je pokušavao da sakrije privatni život nakon raskida sa poznatom britanskom voditeljkom Majom Džamom, Dijasa je "izdala" njegova nova partnerka, atraktivna manekenka Valentina Best, poznatija kao Vali.

Ljubavna romansa isplivala je na površinu nakon što je Valentina na svom Instagram profilu podelila seriju fotografija, uključujući i selfi iz spavaće sobe. Iako se fudbaler nije video na slikama, oštro oko pratilaca odmah je prepoznalo specifičan enterijer.

Navijači su uporedili kadrove sa starijim objavama Dijasove bivše devojke, Maje Džame, ali i sa fotografijama iz oglasa za nekretnine, s obzirom na to da je reč o luksuznoj vili vrednoj četiri miliona funti koju je par kupio prošle godine. Detalji poput uzglavlja kreveta, dekoracije i pogleda na ulicu ispred modernog zdanja jasno su potvrdili da Valentina boravi u domu portugalskog asa.

Sporna vila sa četiri spavaće sobe, teretanom i najsavremenijom kuhinjom bila je ljubavno gnezdo Dijasa i Maje Džame (31) do aprila ove godine, kada su zvanično raskinuli.

Nova izabranica defanzivca Sitija je model sa preko 170.000 pratilaca na Instagramu. Poznata je po provokativnim fotografijama sa egzotičnih destinacija širom sveta.

Glasine o njihovoj vezi datiraju još od početka 2024. godine, ali je ovaj "incident" sa fotografijama prva konkretna potvrda da je veza ozbiljna.

Podsetimo, Ruben Dijas važi za jednog od najplaćenijih i najboljih defanzivaca Premijer lige, ali engleski tabloidi očigledno ne propuštaju priliku da ga prate u stopu i van stadiona.