"Oduzeo" zlato Srbiji 2023. godine: Slavni nemački sportista se povlači iz reprezentacije
Nemački košarkaš Johanes Fojtman saopštio je da je završio reprezentativnu karijeru, objavio je danas Košarkaški savez Nemačke (DBB).
Fojtman (33) je za reprezentaciju Nemačke debitovao u julu 2014. godine, odigrao je 128 utakmica za nacionalni tim, a ukupno je postigao 830 poena.
Poslednji meč za Nemačku odigrao je u avgustu prošle godine. Fojtman je sa selekcijom Nemačke osvojio zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu 2023. godine kada su Nemci u Manili bili bolji od naše reprezentacije u finalu, kao i zlatno odličje na Evropskom prvenstvu 2025. kada su u borbi za najsjajnije odličje savladali Tursku.
Takođe je 2022. godine sa Nemačkom osvojio bronzu na EP.
Fojtman je trenutno član Bajerna, a ranije je igrao za Olimpiju iz Milana, moskovski CSKA, Baskoniju, Skajlajners i Jenu.
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