"Oduzeo" zlato Srbiji 2023. godine: Slavni nemački sportista se povlači iz reprezentacije

Nemački košarkaš Johanes Fojtman saopštio je da je završio reprezentativnu karijeru, objavio je danas Košarkaški savez Nemačke (DBB).

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Fojtman (33) je za reprezentaciju Nemačke debitovao u julu 2014. godine, odigrao je 128 utakmica za nacionalni tim, a ukupno je postigao 830 poena.

Poslednji meč za Nemačku odigrao je u avgustu prošle godine. Fojtman je sa selekcijom Nemačke osvojio zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu 2023. godine kada su Nemci u Manili bili bolji od naše reprezentacije u finalu, kao i zlatno odličje na Evropskom prvenstvu 2025. kada su u borbi za najsjajnije odličje savladali Tursku.

Takođe je 2022. godine sa Nemačkom osvojio bronzu na EP.

Fojtman je trenutno član Bajerna, a ranije je igrao za Olimpiju iz Milana, moskovski CSKA, Baskoniju, Skajlajners i Jenu.