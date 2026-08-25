Nakon treninga sa Partizanom, Nemanja Gordić potpisao ugovor
KAKAV povratak!
Nemanja Gordić prethodnih dana je trenirao sa Partizanom i najavljena je njegova mentorska uloga, a sada je poznato i kako će se ista odvijati.
On je predstavljen kao novo pojačanje filijale crno-belih Metalca iz Valjeva, nekadašnjeg abaligaša.
Tako će bivši igrač Partizana nastupati za ovaj klub u KLS-u zajedno sa nekoliko mladih košarkaša, koji su tamo poslati na pozajmicu iz redova vicešampiona ABA lige.
Gordić stiže iz turske Karšijake, dok je prethodno nastupao za subotički Spartak. Za Partizan je igrao u sezonama 2012/13 i 2019/20.
Bio je još član Budućnosti, Virtusa iz Rima, Igokee, Cedevite, Azovmaša i Kluža.
Svakako je veza za dolazak u Metalac još jedan bivši igrač crno-belih Vladimir Micov, koji se ovog leta prvobitno vratio u upravu valjevskog kluba, da bi ubrzo zatim preuzeo funkciju u Partizanu.
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