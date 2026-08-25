Bivši košarkaš Partizana dobija trogodišnji ugovor od Žalgirisa, ništa od saradnje sa Obradovićem
I Panatinaikos ga želi, ali...
Nekadašnji plejmejker Partizana, Najdžel Vilijams-Gos, nalazi se pred potpisivanjem novog, dugoročnog ugovora sa Žalgirisom, prenosi "Basket Njuz".
Iako je Amerikanac već pod važećim ugovorom sa litvanskim velikanom, sjajne partije u prošlosezonskom plej-ofu Evrolige naterale su upravu kluba iz Kaunasa da mu ponudi produžetak saradnje. Prema izvorima, novi sporazum bi Vilijams-Gosa mogao da zadrži u zelenom dresu čak do 2029. godine.
Tokom ovog leta, za usluge iskusnog organizatora igre ozbiljno je bio zainteresovan Panatinaikos. Aktuelni šampion Evrope izvršio je veliki pritisak kako bi ga doveo u Atinu, ali je Žalgiris glatko odbio ponudu Grka, stavljajući do znanja da je Amerikanac ključna figura u njihovom projektu.
Novi ugovor, pored značajnog povećanja plate koje prati njegovu tržišnu vrednost, sadržao bi i izlazne klauzule (buyout) koje bi mu omogućile odlazak u slučaju ekstremno primamljivih ponuda u narednim sezonama.
Vilijams-Gos (31) uživa ogromno poverenje trenera Tomasa Masijulisa. Očekuje se da i u narednoj sezoni bude "produžena ruka" trenera na terenu i glavni motor ekipe koja je ove godine ozbiljno pojačana. Njegov zadatak biće da maksimalno iskoristi ofanzivni potencijal saigrača poput Karsena Edvardsa, Sterlinga Brauna i Sejbena Lija, ali i da hrani loptama Jonasa Valančijunasa pod samim košem.
Podsetimo, Vilijams-Gos je evropsku karijeru počeo upravo u Partizanu, gde je u sezoni 2017/18 postao miljenik navijača i jedan od najboljih igrača ABA lige, što mu je kasnije otvorilo vrata Reala, Olimpijakosa i NBA lige.
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