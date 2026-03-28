Košarka

VREME JE ZA ONO NAJVAŽNIJE: Evo kakve prepreke čekaju Crvenu zvezdu do ostvarenja sna!

Časlav Vuković

28. 03. 2026. u 17:50

EVROLIGA ulazi u završnicu. Do kraja osvovnog dela ostale su još četiri utakmice, a Crvena zvezda je i dalje u igri za plasman u plej-of.

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ОНО НАЈВАЖНИЈЕ: Ево какве препреке чекају Црвену звезду до остварења сна!

Foto: Profimedia

Crveno-beli su trenutno na 9. mestu na tabeli sa učinkom 19-15. Ta pozicija vodi u plej-in, ali u klubu sa Malog Kalemegdana ne kriju da su ambicije mnogo veće.

Ono što ide na ruku izabranicima Saše Obradovića je raspored. Zvezda naredne dve utakmice igra u Beogradu. Najpre u četvrtak dočekuje Partizan, a potom i Pariz. 

Saša Obradović/FOTO: Ataimages

Oba rivala nemaju šansu da prođu dalje, no ne treba posebno isticati koliko je večiti derbi poseban i da stanje na tabeli ništa ne znači. Između ostalog u prvoj utakmici crno-beli su napravili veliki preokret i slavili (79:76).

Posle dve utakmice u glavnom gradu Srbije, aktuelni šampion Kupa Radivoja Koraća će osnovni deo takmičenja završiti gostovanjima Asvelu koji je najslabija ekipa u ligi i madridskom Realu. 

Što se konkurencije tiče, deluje da Beograđani imaju najpovoljniji raspored i tu mogu da traže šansu za dobar plasman. Ipak, jedno je papir, a drugo je teren na kome sve treba da se potvrdi.

Raspored timova koji se bore za plej-of:

Crvena zvezda

Partizan (domaćin)
Pariz (domaćin)
Asvel (gost)
Real Madrid (gost)

Žalgiris

Barselona (domaćin)
Dubai (domaćin)
Partizan (gost)
Pariz (domaćin)

Monako

Dubai (gost)
Asvel (domaćin)
Barselona (domaćin)
Hapoel (domaćin)

Panatinaikos 

Hapoel (gost)
Barselona (gost)
Valensija (gost)
Efes (domaćin)

Barselona

Žalgiris (gost)

Panatinaikos (domaćin)
Monako (gost)
Bajern (domaćin)

Hapoel 

Panatinaikos (domaćin)
Fenerbahče (domaćin)
Olimpijakos (domaćin)
Makabi (gost)
Monako (gost)

Valensija

Virtus (gost)
Armani (domaćin)
Panatinaikos (domaćin)
Dubai (gost)

 

