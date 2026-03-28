VREME JE ZA ONO NAJVAŽNIJE: Evo kakve prepreke čekaju Crvenu zvezdu do ostvarenja sna!
EVROLIGA ulazi u završnicu. Do kraja osvovnog dela ostale su još četiri utakmice, a Crvena zvezda je i dalje u igri za plasman u plej-of.
Crveno-beli su trenutno na 9. mestu na tabeli sa učinkom 19-15. Ta pozicija vodi u plej-in, ali u klubu sa Malog Kalemegdana ne kriju da su ambicije mnogo veće.
Ono što ide na ruku izabranicima Saše Obradovića je raspored. Zvezda naredne dve utakmice igra u Beogradu. Najpre u četvrtak dočekuje Partizan, a potom i Pariz.
Oba rivala nemaju šansu da prođu dalje, no ne treba posebno isticati koliko je večiti derbi poseban i da stanje na tabeli ništa ne znači. Između ostalog u prvoj utakmici crno-beli su napravili veliki preokret i slavili (79:76).
Posle dve utakmice u glavnom gradu Srbije, aktuelni šampion Kupa Radivoja Koraća će osnovni deo takmičenja završiti gostovanjima Asvelu koji je najslabija ekipa u ligi i madridskom Realu.
Što se konkurencije tiče, deluje da Beograđani imaju najpovoljniji raspored i tu mogu da traže šansu za dobar plasman. Ipak, jedno je papir, a drugo je teren na kome sve treba da se potvrdi.
Raspored timova koji se bore za plej-of:
Crvena zvezda
Partizan (domaćin)
Pariz (domaćin)
Asvel (gost)
Real Madrid (gost)
Žalgiris
Barselona (domaćin)
Dubai (domaćin)
Partizan (gost)
Pariz (domaćin)
Monako
Dubai (gost)
Asvel (domaćin)
Barselona (domaćin)
Hapoel (domaćin)
Panatinaikos
Hapoel (gost)
Barselona (gost)
Valensija (gost)
Efes (domaćin)
Barselona
Žalgiris (gost)
Monako (gost)
Bajern (domaćin)
Hapoel
Panatinaikos (domaćin)
Fenerbahče (domaćin)
Olimpijakos (domaćin)
Makabi (gost)
Monako (gost)
Valensija
Virtus (gost)
Armani (domaćin)
Panatinaikos (domaćin)
Dubai (gost)
