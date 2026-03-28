POTPREDSEDNIK AMERIKE: Bio sam opsednut sa NLO, a sada verujem da su vanzemaljci zapravo demoni

POTPREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Dž. D. Vens izjavio je da je bio "opsednut neidentifikovanim letećim objektima i dodao da veruje da su vanzemaljci zapravo demoni, preneli su američki mediji.

Govoreći o misteriji najavljenog objavljivanja dosijea o NLO, potpredsednik Dž. D. Vens, rekao je da veruje da su bića koja se smatraju vanzemaljcima zapravo demoni, prenose američki mediji.

Na pitanje novinara da li će administracija američkog predsednika Donalda Trampa objaviti sve NLO dosijee, Dž. D. Vens je odgovorio da se radi na tome.

-Radimo na tome. Ali ja ne mislim da su to vanzemaljci. Svakako mislim da su demoni, rekao je Vens i dodao da je po preuzimanju dužnost potpredsednika "bio opsednut NLO dosijeima", ali na kraju je morao da se angažuje oko drugih pitanja.

On je rekao da je svaka velika svetska religija, uključujući hrišćanstvo kojem i sam pripada, shvatila da "postoje čudne stvari napolju koje je veoma teško objasniti".

-Nebeska bića koja lete okolo i rade čudne stvari ljudima. Mislim da je želja da se sve nebesko opiše kao vanzemaljci. Kada čujem za neku vrstu vanprirodne pojave tu idem. To je hrišćansko razumevanje da ima mnogo dobra napolju, ali postoji i nešto zla, rekao je Dž. D. Vens i dodao da veruje da se među "velikim trikovima đavola nalazi i onaj da ubedi ljude da nikada nije postojao".

Prošlog meseca, predsednik SAD Donald Tramp je rekao da će narediti objavljivanje dosijea koji se odnose na pitanje vanzemaljaca i NLO.

