PRED DERBI SA PARTIZANOM: Budućnost pregazila Igokeu u Laktašima

Košarkaši Budućnosti pobedili su večeras u Laktašima ekipu Igokee rezultatom 100:75 u utakmici petog kola Top 8 faze regionalne ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Budućnosti bio je Aleks Butej, koji je postigao 27 poen, dok je Rišad Sulajmon dodao 20.

Kod domaćih, najbolji je bio Ahmad Malik Rori sa 17 poena, dok je Marko Jeremić ubacio 16.

Košarkaši Budućnosti se nalaze na trećem mestu na tabeli sa 16 pobeda i pet poraza, dok je Igokea sedma sa skorom 9/12.

Budućnost će u narednom kolu na svom terenu igrati sa Partizanom, dok će Igokea dočekati Crvenu zvezdu.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu



