PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."

Naime, kako prenosi ruski portal "Meš", predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin javno je govorio o problemima u tamošnjem fudbalu, tačnije o suđenju u njemu - a na vrhu sudijske organizacije nalaze se i dva Srbina.

Najpre, evo u celosti tog kratkog teksta pomenutog medija:

"Vladimir Putin je podržao ruske fudbalske navijače nezadovoljne suđenjem u ruskoj Premijer ligi i ruskoj Nacionalnoj ligi.

Na izložbi u Moskvi posvećenoj veštačkoj inteligenciji, izjavio je:

- Postoje problemi [u fudbalu]. I navijači stalno obraćaju pažnju na to, na kvalitet suđenja", ističe "Meš".

A za suđenje se u ruskom fudbalu pitaju (i) Milorad Mažić i Dalibor Đurđević.

Oni su članovi Sudijskog komiteta Fudbalskog saveza Rusije (RFS), koji nemaju pravo glasa kada se odlučuje o dešavanjima u samom RFS, ali koji su istovremeno na čelu Odeljenja za sudije i inspekciju (DS), i to Mažić kao rukovodilac, a Đurđević kao njegov zamenik.

Mažićeva dodatna aktivnost je i u Ekspersko-sudijskoj komisiji Ruskog fudbalskog saveza.

U julu ove godine RFS je saopštio da je nastavio saradnju sa Mažićem, a u tom saopštenju je navedeno:

"Ruski fudbalski savez i srpski sudija produžili su ugovor na godinu dana. Mažić je počeo da vodi Odeljenje za suđenje i inspekciju u leto 2023. godine.

Mažić je sudio na dva FIFA Svetska prvenstva, 2014. i 2018. godine, UEFA Superkupu 2016, finalu Kupa konfederacija 2017. i finalu Lige šampiona 2018. godine. Mažić je jedini srpski sudija koji je sudio finale Lige šampiona u modernoj istoriji turnira. Nakon penzionisanja iz suđenja, Mažić je počeo da radi u obuci sudija. Radi kao FIFA instruktor i, pre nego što se pridružio RSU, vodio je suđenje na Kipru.

U septembru 2022. godine, pedesetogodišnji sudija se pridružio Predsedničkoj stručnoj i sudijskoj komisiji RFS".

Tada je i saopšteno da je "Dalibor Đurđević, koji je dugogodišnji Mažićev asistent, postao zamenik šefa odeljenja" uz dodatak da je u ruskom fudbalu on "odgovoran, između ostalog, za poboljšanje kvaliteta VAR sistema".

