NAVIJAČI BARSE SLAVE! FK Barselona saopštila najlepšu vest u 2025.
Najnovije vesti iz Barselone obradovale su sve njene navijače.
Naime, fudbalski klub Barselona saopštio je danas da će meč 13. kola španske La Lige protiv Atletik Bilbaa biti odigran 22. novembra od 16.15 časova na stadionu Nou Kamp.
U saopštenju se navodi da je Barselona dobila prvu administrativnu dozvolu, koja odgovara Fazi 1B. Utakmicu na stadionu Nou Kamp protiv ekipe iz Bilbaa moći će da posmatra 45.401 navijač.
"Ova dozvola obuhvata celu zonu bočne tribine i nadovezuje se na već izdatu dozvolu za Fazu 1A, koja pokriva Glavnu tribinu i južnu tribinu. Klub nastavlja da radi na Fazi 1C kako bi obezbedila nastavak aktivnosti na Severnoj tribini", dodaje se u saopštenju Barselone.
Renoviranje stadiona Barselone počelo je u julu 2023. godine. Tokom radova na Nou Kampu, Barselona je domaće utakmice igrala na Olimpijskom stadionu.
