ŠOK NA MARAKANI! Zvezda usred noći dobila loše vesti

DOK traje pauza u nacionalnim prvenstvima zbog obaveza reprezentacije nema mira na Marakani!

FOTO: Tanjug/AP

Status Vladana Milojevića na klupi Crvene zvezde je i dalje nerešen. Nedeljama se speluliše da će Albert Rijera biti novi trener šampiona Srbije, navodno je već sve dogovoreno, ali prvo čovek Celja tvrdi drugačije.

Pored Zvezde, navodno je interesovanje za Španca pokazali Spartak iz Moskve i Dinamo Zagreb. Međutim, predsednik Celja Valerij Kolotilo tvrdi da on neće da ide nigde.

Prvi čovek kluba se oglasio ponoćnim saopštenjem. Poruka je jasna, klub želi da ga zadrži, a prvi čovek poručuje da Celje nije odredilo nikakvu cenu za Rijeru.

- Želim da svima bude jasna trenutna situacija i sve što će da se desi u budućnosti svaki put kada neki ambiciozan klub sa Balkana ili iz inostranstva traži novog trenera. Celje nikada nije postavilo nikakvu kompenzaciju za Rijeru, klub nije zainteresovan da razgovara o njegovom odlasku. Ni sa jednim klubom. Klub pod vođstvom Rijere napreduje iz dana u dan i poštovanje koje dobija u Sloveniji i u Evropi raste svakodnevno", stoji na početku saopštenja, prenosi portal Ekipa.

Žele sa Rijerom da nastave da nižu dobre rezultate i poručuju da Španac nema cenu.

- Zajedno sa trenerom, nalazimo se na pravom putu. Rezultati govore u prilog tome. Na vrhu smo tabele u Sloveniji, blizu vrha smo u Ligi konferencija. Naš cilj je da idemo do kraja u sva tri takmičenja u kojima učestvujemo. Zašto bismo želeli da pokvarimo nešto što deluje? Ne postoji cena za Alberta, jer je stva kluba jasan, a to je da Rijera ostaje", zaključuje se u saopštenju koje je potpisao Valerij Kolotilo, predsednik slovenačkog kluba.

