ŠOK ZA ŠOKOM! Đoan Penjaroja precrtao još jednog igrača Partizana pred Valensiju
HAOS u Humskoj se nastavlja!
Spisak košarkaša Partizana koji je na raspolaganju treneru Đoanu Penjaroji je sve kraći.
Džabari Parker i Šejk Milton nisu bili u sastavu za utakmicu protiv Splita u ABA ligi, prema dostupnim informacijama španskog trenera će sličan problem za sastavljanje tima imati i za meč sa Valensijom koji će igrati sutra, u utorak (20.30) u 19. kolu Evrolige.
Prema pisanju Meridian sporta, za utakmicu u Španiji ne računa se Šejka Miltona. On je konstantno rovit i nije dovoljno raspoložen za igru u poslednje vreme. Na sve to, tu su od ranije odsutni zbog povrede Alekseja Pokuševskog i Karlika Džonsa.
Upravo je Milton jedan od igrača na koje Partizan praktično više ne računa. Naime, prvi na listi precrtanih su Tajrik Džons, Džababari Parker i Šejk Milton.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
TOTALNI OBRT! Tajrik Džons neće u crveno-beli dres
29. 12. 2025. u 08:09
KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Evo ko dolazi umesto Tajrika Džonsa u Partizan
29. 12. 2025. u 07:53
EMOTIVNO VEČE NA "OLIMPIKU": Legendarni kapiten se vraća kući, navijačima Rome će biti čudno da ne bodre svog voljenog sina
POSLEDNjI meč 17. kola Serije A donosi emotivan duel na Olimpiku, gde Roma dočekuje Đenovu. U centru pažnje je povratak Danijelea De Rosija u Rim, ovoga puta kao rivala, dok domaćin traži pobedu kojom bi održao korak za timovima iz vrha tabele.
29. 12. 2025. u 09:00
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Belorusija ovo nije očekivala (VIDEO)
Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.
28. 12. 2025. u 22:35
KOS SE JAVNO POHVALIO: Nakon što je priznao da živi sa Čedom, stiglo iznenađenje od naše pevačice (FOTO)
NIJE krio oduševljenje!
29. 12. 2025. u 09:35
Komentari (0)