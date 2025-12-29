Košarka

ŠOK ZA ŠOKOM! Đoan Penjaroja precrtao još jednog igrača Partizana pred Valensiju

Новости онлине

29. 12. 2025. u 10:50

HAOS u Humskoj se nastavlja!

ШОК ЗА ШОКОМ! Ђоан Пењароја прецртао још једног играча Партизана пред Валенсију

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Spisak košarkaša Partizana koji je na raspolaganju treneru Đoanu Penjaroji je sve kraći.

Džabari Parker i Šejk Milton nisu bili u sastavu za utakmicu protiv Splita u ABA ligi, prema dostupnim informacijama španskog trenera će sličan problem za sastavljanje tima imati i za meč sa Valensijom koji će igrati sutra, u utorak (20.30) u 19. kolu Evrolige.

FOTO: N. Skenderija

 

Prema pisanju Meridian sporta, za utakmicu u Španiji ne računa se Šejka Miltona. On je konstantno rovit i nije dovoljno raspoložen za igru u poslednje vreme. Na sve to, tu su od ranije odsutni zbog povrede Alekseja Pokuševskog i Karlika Džonsa.

Upravo je Milton jedan od igrača na koje Partizan praktično više ne računa. Naime, prvi na listi precrtanih su Tajrik Džons, Džababari Parker i Šejk Milton.

