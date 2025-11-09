SPARTAK SVE BOLJI: Dejan Stanković vodio Moskovljane do nove pobede!
ŠTO se više priča o smeni Dejana Stankovića, to Spartak iz Moskve igra sve bolje. Crveno-beli su kao gosti u 15. kolu ruske Premijer lige savladali Ahmat sa 1:2.
U idealnom momentu ekipa iz glavnog grada Rusije je postizala pogotke. Do vođstva je stigla u 36. minutu preko Pabla Solarija.
Tek što je počelo drugo poluvreme, tačnije u 51. minutu na semaforu je stajalo 0:2, a ponovo je Argentinac bio strelac.
Domaćina to nije uzdrmalo. Samo osam minuta mu je bilo potrebno da smanji rezultat. Georgi Melkadze je uspeo da savlada Aleksandra Maksimekna i unese neizvesnost u utakmicu.
Ipak, do kraja susreta rezultat se nije menjao, pa su Moskovljani stigli do sedme pobede u prvenstvu.
Spartak je trenutno na šestom mestu na tabeli sa 25 bodova, dok je Ahmat na 11. mestu sa 16.
