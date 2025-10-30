"TREBA VIDETI U KOME PRAVCU IDEMO": Vladan Milojević imao šta da kaže na pres konferenciji

FUDBALERI Zvezde poraženi su na gostovanju u Novom Sadu. Od njih je u odloženom meču 3. kola bolja bila Vojvodina koja je slavila 3:2 (0:2). Trener Zvezde Vladan Milojević bio je vidno utučen nakon susreta.

- Nema ovde zašto, nema potrebe da pričamo o nekim drugim stvarima, samo pričamo o stvarima koje su se dešavale na terenu.

Dodaje da se razgovaralo o krizi rezultata...

- Pa pazite, mi smo imali razgovore ovih dana, pričali smo, razgovarali smo, imamo utakmice na tri-četiri dana, treba da vidimo u kojem pravcu ćemo ići svakako.

Kriza je počela još u Portugalu na utakmici protiv Brage.

- Videćemo, slažem se, dešava se od Brage, rekli smo da se ne vraćamo na utakmicu u Nišu, o njoj ne treba puno pričati, nedopustivo, može negde da se desi, ali negde imate kvalitet, vi ste Zvezda i igrate protiv Vojvodine, prvih 45 minuta kontrolišete sve i igrali smo kako smo hteli. Da ne ulazimo sad šta bi bilo kad bi bilo, ali ne radimo neke stvari na terenu, treba napraviti faul visoki koji ne napravimo, u Bragi nismo imali više od pet faulova za 90 minuta, utakmice se igraju na drugačiji način, a mi to nismo danas odradili, poraženi smo i to je to.

Da li su natpisi oko toga da će postati selektor uticali na Milojevića? Istovremeno je trener Zvezde dobio pitanje i o novom selektoru Veljku Paunoviću...

- Ma ne, znate kako, prvo mislim da mi je jako drago što je gospodin Veljko Paunović postavljen, on zaslužuje da vodi reprezentaciju. Stvarno želim od svog srca da uspe i da ubeđen sam da će uspeti u svakom slučaju. Znate kako uvek se napravi neka priča, provlači se da li je možda to. Da li sam ja o tome ikada razmišljao, to su samo natpisi na koje mi ne možemo da utičemo i nije to ni uticalo, to su neke stvari koje treba da rešimo i sigurno ćemo ih rešiti, videćemo koliko vremena će trebati, ali da nešto nije dobro, nije, nećemo se sakrivati iza toga, pričaćemo i razgovaraćemo, ali Zvezda je izlazila iz teških situacija pa će i ovaj put.

