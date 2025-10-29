A POSLE ŠAMARA PARTIZANU! Oglasio se heroj Mačve i pobedu posvetio pokojnom dedi, legendi Crvene zvezde
Besni su navijači Partizana nakon eliminacije u šesnaestini finala Kupa Srbije od Mačve iz Šapca koja je na svom terenu slavila protiv crno-belih sa 2:0.
Crno-beli su se nadali da ove godine mogu da dođu do torfeja koji čekaju još od sezone 2018/2019, a na tom putu je Mačva nije trebalo da predstavlja ozbiljniji problem.
Ipak, viđena je senzacija, Mačva je slavila golovima Mitra Ergelaša u 16. minutu i Marka Nikolića u 64. minutu. A u razgovoru za B92.sport posle meča, Nikolić je sa dosta emocija pričao posle velikog trijumfa i plasmana u osminu finala.
- Utisci su predivni. Znali smo da nas čeka jako težak protivnik, ekipa koja trenutno možda igra i najlepši fudbal u Srbiji. Morali smo da uđemo snažno u meč, da odgovorimo na njihov ritam i da čekamo našu šansu — i hvala Bogu, iskoristili smo je. Posle toga smo se držali čvrsto, iako su i oni imali nekoliko ozbiljnih prilika. Negde nas je, iskreno, i Bog pogledao zbog tolike želje i posvećenosti. Čestitam svim saigračima na borbi i požrtvovanju, zaslužili smo ovaj rezultat. Svoj gol posvećujem dedi, legendi Crvene zvezde, Dušanu Staji Nikoliću."
Čuveni Dušan Nikolić je igrao u generaciji sa Džajićem, Pižonom, Blekijem Bogićevićem, Šestićem... Da je i dalje među nama, sigurno bi skakao od sreće posle Markovog gola Partizanu.
- Što se samog gola tiče, taj osećaj se ne može opisati. Iskreno, još juče sam razmišljao o tome – „šta bi bilo kad bi bilo“. To vam uvek prođe kroz glavu, ali dok ne dođe taj trenutak, ne možete ni da zamislite kako je. Kada je lopta ušla u mrežu, srce mi je bilo puno, samo sam trčao prema saigračima i mislio na onog gore koji me gleda i čuva.
