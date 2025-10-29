Fudbal

JUVENTUS PRELOMIO! Evo ko je novi trener Dušana Vlahovića

29. 10. 2025. u 08:25

VRUĆE je u Torinu! Ko će na klupu "stare dame?

ЈУВЕНТУС ПРЕЛОМИО! Ево ко је нови тренер Душана Влаховића

Posle otkaza Igoru Tudoru spominjala su se razna imena, ali čini se da je na "pol" poziciji trenutno Lučano Spaleti, nekadašnji selektor Italije. "Skaj Sport" prenosi da već postoji usmeni dogovor, pa bi vrlo brzo trebalo da dođe i do ozvaničena saradnje.

- Osećam se dobro, spokojno čekam razrešenje. Imam ambiciju da postavim stvari na svoje mesto. O Tudoru mogu da govorim samo u superlativima, on je ozbiljan i strastven čovek. Ko god ga zameni, imaće sreće, jer će zateći dobar tim -  rekao je Spaleti i praktično najavio dolazak u Torino.

Zanimljivo će biti videti i kako će dolazak Spaletija uticati na Dušana Vlahovića, koji se posle sukoba sa čelnicima Juventusa nalazi i u igraćkoj krizi...

