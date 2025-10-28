GOTOVO JE? Fudbalska reprezentacija Srbije ima novog selektora?!

Fudbalska reprezentacija Srbije rešila je pitanje selektora nakon što je Dragan Stojković Piksi podneo ostavku.

FOTO: Profimedia

Kako saznaje MaxBet Sport, novi selektor Srbije je Veljko Paunović. Dugo su razmišljali u FSS i na kraju presekli. Došlo je do preokreta u odnosu na period od pre petnaestak dana, piše pomenuti sajt.

Iako su se neka druga imena više pominjala poput Dejana Stankovića, Marka Nikolića, Vladana Milojevića itd, ipak se FSS odlučio za nekadašnjeg šampiona sveta sa mladom reprezentacijom "orlova".

