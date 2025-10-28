ŠTA ĆE NAM LUKA JOVIĆ? Grci razapeli Srbina

Luka Jović našao se na udaru grčkih medija nakon što je AEK poražen u dva derbija, prvo od PAOK-a (2:0) pa Olimpijakosa (2:0).

Foto Instagram/lukajovic

Inače, AEK je trenutno treći na tabeli sa 16 bodova, drugi je Olimpijakos sa 19, dok je lider PAOK sa 20. Ekipa Marka Nikolića posle derbi mečeva ispustila je drugo mesto na tabeli, a na meti medija je srpski napadač Luka Jović.

Luka je u Atinu stigao ovog leta iz Milana kao veliko pojačanje, a tri gola u uvodnom periodu bila su dobar početak. Međutim, kako na drugom derbiju u nizu nije uspeo da zatrese mreću odmah se našao u fokusu medija.

- Luka Jović je imao loše veče i nije uspeo da pomogne AEK-u u poslednjoj trećini terena, dok i ukupni učinak tima u tom segmentu pokazuje da se "žuto-crni“ nisu uopšte snašli. Jović je počeo utakmicu kao centralni napadač, ali je imao veoma lošu partiju. Mada, nije ni imao dovoljno upotrebljivih lopti, ali ni kada je bio u igri nije uspevao da doprinese napadu svog tima", piše portal "Sport 24".

Grci su se bavili Jovićevim brojkama, a posebno ih brinu dueli Srbina u vazduhu.

- Srpski napadač je na terenu proveo svih 90 minuta i zabeležio ukupno 23 dodira sa loptom, od čega samo dva u kaznenom prostoru rivala. Glavni problem, međutim, bio je u vazdušnim duelima. U prvom poluvremenu Jović je imao osam duela u vazduhu protiv odbrane Olimpijakosa i nije dobio nijedan. Podjednako loš bio je i učinak AEK-a kao tima: od 17 vazdušnih duela u prvih 45 minuta, dobili su samo jedan, i to preko Domagoja Vide. Jović je utakmicu završio sa 0/10 dobijenih duela, a Olimpijakos je od 40 kao pobednik izašao u 31.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja