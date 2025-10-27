NAPOLI U PROBLEMU! Kevin de Brujne ide na dužu pauzu

Fudbaler Napolija i belgijski reprezentativac Kevin de Brujne odsustvovaće četiri meseca van terena zbog povrede butine desne noge, prenela je danas Korijere delo Sport.

Foto: Profimedia

De Brujne se povredio pre dva dana na utakmici osmog kola Serije A protiv Intera (3:1). Fudbaler Napolija je u 34. minutu realizovao jednanaesterac za svoj tim, a onda se uhvatio za zadnju ložu desne noge zbog koje je minut kasnije napustio teren.

"De Brujne je posle povrede koju je zadobio tokom meča protiv Intera, podvrgnut testovima u bolnici Pineta Grande, koji su pokazali tešku povredu bicepsa femorisa butine desne noge. On je vec započeo proces rehabilitacije", saopštio je Napoli.

Klub iz Napulja nije naveo koliko će belgijski fudbaler morati da odsustvuje van terena, ali italijanski mediji navode da De Brujnea očekuje pauza od četiri meseca.

De Brujne (34) je u Napoli stigao u letnjem prelaznom roku iz Mančester sitija, a za klub iz Napulja je ove sezone odigrao 11 mečeva i postigao je četiri gola.

