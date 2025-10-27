PALA ODLUKA! Evo ko će biti selektor Srbije u nastavku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo
DILEMA je rešena! Poznato je sa kojim će selektorom Srbija u nastavak kvalifikacija.
Kako saznaje "Sport Klub", vreme je isteklo za čelne ljude u FSS, koji za sada nisu uspeli da pronađu trajno rešenje, te će prelazno biti Mirković.
Baš kao što je bio i u Andori, a isti izvor prenosi i da će ozvaničenje te odluke doći u narednim danima.
Sa približavanjem mečeva protiv Engleske i Letonije, te još ranijim okupljanjem i objavljivanjem spiska, na Terazijama su odlučili da se okrene ka pouzdanom stručnjaku.
"Orlovi" će najpre 13. novembra gostovati na "Vembliju", da bi tri dana kasnije dočekali Letoniju u Beogradu.
Srbija je ternutno treća u Grupi K sa 10 osvojenih bodova iz šest utakmica. Albanija ima 11 bodova iz šest utakmica, a na prvom mestu je Engleska sa 18 bodova.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
SRBIN MU ČESTITAO! Oglasio se albanski provokator i otkrio šta se desilo posle Leskovca
20. 10. 2025. u 09:32
DžAJIĆ OTKRIO: On je novi selektor Srbije!?
19. 10. 2025. u 10:24 >> 10:26
BIVŠI REPREZENTATIVAC ŽESTOKO UDARIO PO FSS: Krstajić bez iskustva postao selektor - To nije normalno
18. 10. 2025. u 14:39 >> 14:40
NOVA SEZONA, ISTI JOKIĆ: Nikolina dominacija NBA ligom se nastavlja
SRBIN je odlično otvorio kampanju, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Minesote i Denvera (2.30).
27. 10. 2025. u 10:30
RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!
Najnovije vesti vezane za rat u Ukrajini prilično su iznenadile Rusiju.
26. 10. 2025. u 15:50
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)