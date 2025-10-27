Fudbal

PALA ODLUKA! Evo ko će biti selektor Srbije u nastavku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo

27. 10. 2025. u 12:54

DILEMA je rešena! Poznato je sa kojim će selektorom Srbija u nastavak kvalifikacija.

FOTO: M. Vukadinović

Kako saznaje "Sport Klub", vreme je isteklo za čelne ljude u FSS, koji za sada nisu uspeli da pronađu trajno rešenje, te će prelazno biti Mirković.

Baš kao što je bio i u Andori, a isti izvor prenosi i da će ozvaničenje te odluke doći u narednim danima.

FOTO: FSS

 

Sa približavanjem mečeva protiv Engleske i Letonije, te još ranijim okupljanjem i objavljivanjem spiska, na Terazijama su odlučili da se okrene ka pouzdanom stručnjaku.

"Orlovi" će najpre 13. novembra gostovati na "Vembliju", da bi tri dana kasnije dočekali Letoniju u Beogradu.

Srbija je ternutno treća u Grupi K sa 10 osvojenih bodova iz šest utakmica. Albanija ima 11 bodova iz šest utakmica, a na prvom mestu je Engleska sa 18 bodova.

