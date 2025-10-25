ŽESTOK SUKOB NAVIJAČA U NIKŠIĆU: Utakmica Druge lige Crne Gore morala da se prekine na pola sata (VIDEO)

ŽESTOK sukob navijača obeležio je utakmicu Druge lige Crne Gore između Internacionala i Berana.

Kako prenosi "RTCG", meč je zbog pomenutih incidenata bio prekinut pola sata. Na snimku se vidi kako je više desetina momaka je ušlo na teren, kroz kapiju koja se nalazi u uglu stadiona.

Incident iz Nikšića na meču Internacional - Berane pic.twitter.com/fBkIreXfNB — CGsport.me (@cgsportme) October 25, 2025

Navijače Berana je napalo oko 30-ak najvatrenijih pristalica Sutjeske, takozvane "vojvode". Prišli su u sami ćošak tribine, gde su se nalazili navijači gostujućeg tima i počeli da ih gađaju kamenicama i bakljama.

Navijači Berana su uzvratili, pa je sukob trajao nekoliko minuta, koliko je trebalo policiji da interveniše.

Ovo je svojevrsna osveta "vojvoda" navijačima sa severa zemlje za napad koji se dogodio prošle godine u Beranama.

Podsetimo, ova utakmica je završena bez pobednika, ali i bez golova - 0:0.

