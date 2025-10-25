ZVEZDA SE OGLASILA! Poznato u kakvom stanju je Marko Arnautović

Zabrinuo je Marko Arnautović navijače Zvezde, on je povredom protiv Brage ranije završio meč, a dodatna briga bila je to što nije mogao da se osloni na nogu, te je uz pomoć štaka napustio stadion.

Foto: Printskrin/Arena sport

Danas se oglasila Crvena zvezda koja je obavestila javnost o stepenu povrede.

- Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da povreda koju je napadač našeg tima Marko Arnautović zadobio na utakmici protiv Brage u okviru trećeg kola ligaške faze Lige Evrope na sreću nije teže prirode. Naš napadač je u 37. minutu morao da napusti teren nakon što je dobio izuzetno snažan udarac, a obavljeni lekarski pregledi potvrdili su da se radi o lakšoj povredi.

Povređeni Marko Arnaunović na štakama posle utakmice Braga - Crvena zvezda u Ligi Evrope / Screenshot / Telegram / Delije

Arnautović je već započeo proces oporavka, a medicinski tim našeg kluba čini sve kako bi bio spreman za sledeći meč Superlige Srbije protiv Vojvodine koji je zakazan za 30. oktobar, poručili su iz Zvezde.

Očekuje se da će se iskusni napadač sigurno oporaviti i biti u konkurenciji za tim za duelu sa Radnikom koji će biti odigran na stadionu „Rajko Mitić“ 2. novembra.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć