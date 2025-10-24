Fudbal

REGION U SUZAMA: U Majncu preminuo navijač Zrinjskog

Новости онлајн

24. 10. 2025. u 15:44

TUŽNA vest objavljena je nakon odigravanja meča između Majnca i Zrinjskog u Ligi konferencija (1:0) - preminuo je navijač bosanskog kluba, prenose mediji.

РЕГИОН У СУЗАМА: У Мајнцу преминуо навијач Зрињског

Foto: Profimedia

Portal Bljesak.info navodi da je nemačka policija pokrenula istragu o okolnostima smrti. 

Telo preminulog navijača pronađeno je u jednom stanu u Majncu, a prema navodima nemačkih medija, pretpostavlja se da je smrt nastupila prirodnim putem.

Kako se nezvanično saznaje, reč je o državljaninu Bosne i Hercegovine, poreklom iz Rame, koji je zbog meča došao u Nemačku. 
U noći između četvrtka i petka u Frankfurtu je došlo do incidenta u vozu gradske linije, kada je, prema navodima policije, grupa maskiranih napadača napala navijače Zrinjskog koji su se vraćali sa utakmice.

Po dolasku policijskih jedinica, u vozu su zatečeni samo navijači mostarskog kluba. 

Voz je zatim, uz policijsku pratnju, nastavio vožnju do glavne stanice u Frankfurtu, gde je oko stotinu navijača Zrinjskog ispraćeno iz stanice uz prisustvo savezne i pokrajinske policije.

Zrinjski je u utakmici u Majncu poražen rezultatom 1:0.

