REGION U SUZAMA: U Majncu preminuo navijač Zrinjskog
TUŽNA vest objavljena je nakon odigravanja meča između Majnca i Zrinjskog u Ligi konferencija (1:0) - preminuo je navijač bosanskog kluba, prenose mediji.
Portal Bljesak.info navodi da je nemačka policija pokrenula istragu o okolnostima smrti.
Telo preminulog navijača pronađeno je u jednom stanu u Majncu, a prema navodima nemačkih medija, pretpostavlja se da je smrt nastupila prirodnim putem.
Kako se nezvanično saznaje, reč je o državljaninu Bosne i Hercegovine, poreklom iz Rame, koji je zbog meča došao u Nemačku.
U noći između četvrtka i petka u Frankfurtu je došlo do incidenta u vozu gradske linije, kada je, prema navodima policije, grupa maskiranih napadača napala navijače Zrinjskog koji su se vraćali sa utakmice.
Po dolasku policijskih jedinica, u vozu su zatečeni samo navijači mostarskog kluba.
Voz je zatim, uz policijsku pratnju, nastavio vožnju do glavne stanice u Frankfurtu, gde je oko stotinu navijača Zrinjskog ispraćeno iz stanice uz prisustvo savezne i pokrajinske policije.
Zrinjski je u utakmici u Majncu poražen rezultatom 1:0.
