NEOČEKIVAN POTEZ SRBINA! Evo od koga je Dušan Vlahović uzeo dres posle meča sa Real Madridom

Dušan Vlahović je bio u centru pažnje posle meča Juventusa i Reala...

Napadač iz Srbije bio je u fokusu i nakon posljednjeg sudijskog zvižduka s obzirom da se vratio na teren kako bi pronašao jednog igrača Real Madrida.

Radilo se o Vinisijusu Žunioru s kojim je Vlahović razmenio dres i kratko razgovarao.

Mnoge je iznenadilo što je upravo s Vinisijusom razmenio dres jer Vlahović već poseduje njegov dres u svojoj kolekciji.

Taj dres dobio je krajem prošle godine, kada je na društvenim mrežama objavio da mu ga je Vini poklonio s posebnom porukom: "Za mog brata Vlahovića. Sve najbolje".

