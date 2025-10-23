Fudbal

NEOČEKIVAN POTEZ SRBINA! Evo od koga je Dušan Vlahović uzeo dres posle meča sa Real Madridom

Новости онлине

23. 10. 2025. u 12:13

Dušan Vlahović je bio u centru pažnje posle meča Juventusa i Reala...

Foto: Profimedia

Napadač iz Srbije bio je u fokusu i nakon posljednjeg sudijskog zvižduka s obzirom da se vratio na teren kako bi pronašao jednog igrača Real Madrida.

Radilo se o Vinisijusu Žunioru s kojim je Vlahović razmenio dres i kratko razgovarao.

Mnoge je iznenadilo što je upravo s Vinisijusom razmenio dres jer Vlahović već poseduje njegov dres u svojoj kolekciji.

Taj dres dobio je krajem prošle godine, kada je na društvenim mrežama objavio da mu ga je Vini poklonio s posebnom porukom: "Za mog brata Vlahovića. Sve najbolje".

