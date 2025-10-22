Fudbal

ZAVRŠENE FINALNE PRIPREME: Zvezda odradila trening pred Bragu (FOTO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

22. 10. 2025. u 22:13

Prvotimci Crvene zvezde su odradili poslednji trening na stadionu “Munisipal” pred utakmicu trećeg kola ligaške faze Lige Evrope protiv Brage, koja je na programu u četvrtak od 18 sati i 45 minuta.

FOTO: FK Crvena zvezda

Posle dugog leta, koji je trajao gotovo četiri sata, crveno-beli su stigli u Portugal. Usledio je obavezan odmor, a potom i izlazak na teren od 19 časova po lokalnom vremenu.

Izabranici Vladana Milojevića su izašli na teren stadiona “Munisipal” u vidno dobrom rasloloženju. Kroz pas vežbu su osetili loptu i samu podlogu, a onda putem aktivacije podigli radnu temperaturu. 

Glavni deo rada je bio posvećen postavci i pripremi samog duela, dok su na kraju Zvezdini prvotimci uvežbavali i završnicu.

Za razliku od pre dve nedelje, kada je srpski klub gostovao Portu, znatno lošiji vremenski uslovi i kiša su dočekali crveno-bele fudbalere. Upravo ih slično vreme očekuje i sutra tokom meča.

Foto: ФОТО: ФК Црвена звезда

