ZAVRŠENE FINALNE PRIPREME: Zvezda odradila trening pred Bragu (FOTO)
Prvotimci Crvene zvezde su odradili poslednji trening na stadionu “Munisipal” pred utakmicu trećeg kola ligaške faze Lige Evrope protiv Brage, koja je na programu u četvrtak od 18 sati i 45 minuta.
Posle dugog leta, koji je trajao gotovo četiri sata, crveno-beli su stigli u Portugal. Usledio je obavezan odmor, a potom i izlazak na teren od 19 časova po lokalnom vremenu.
Izabranici Vladana Milojevića su izašli na teren stadiona “Munisipal” u vidno dobrom rasloloženju. Kroz pas vežbu su osetili loptu i samu podlogu, a onda putem aktivacije podigli radnu temperaturu.
Glavni deo rada je bio posvećen postavci i pripremi samog duela, dok su na kraju Zvezdini prvotimci uvežbavali i završnicu.
Za razliku od pre dve nedelje, kada je srpski klub gostovao Portu, znatno lošiji vremenski uslovi i kiša su dočekali crveno-bele fudbalere. Upravo ih slično vreme očekuje i sutra tokom meča.
