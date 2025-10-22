PARTIZAN OVO NE PAMTI: Vojvodina napunila mrežu crno-belih

U derbiju 11. kola Omladinske lige Srbije sastali su se Vojvodina i Partizan, a crveno-beli ubedljivo su savladali rivala rezultatom 6:0.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Po dva gola za Vojvodinu postigli su Peranović u 17. i 22 i Borovina u 27. i 31, a po gol Skorupan u 20. i Božičić u 50. minutu.

Voša je danas u potpunosti nadigrala goste iz Beograda i upisala jednu od najubedljivijih pobeda u poslednjih nekoliko godina u Omladinskoj ligi Srbije, a u prvom delu „stara dama“ je dala pet golova za samo 14 minuta.

Već u 17. minutu, domaći su došli do vođstva, Božičić je prošao po desnom boku, poslao povratni pas, koji je uz pomoć defanzivca Partizana stigao do Peranovića, a ovaj pogodio uz stativu za 1:0.

Tri minuta kasnije, Skorupan je postigao lep gol, pošto je sa 20 metara i pogodio po zemlji uz stativu za 2:0.

Voša je nastavila u istom tempu i u 22. minutu, posle odličnog presinga, Borovina je nesebično proigrao Peranovića, a ovaj rutinski poslao loptu po zemlji za 3:0.

Partizan nije stigao da se oporavi od trećeg, već je primio četvrti gol. Skorupan je ukrao loptu posle lošeg pasa golmana Banjić, te je i on kao na tacni ostavio za Borovinu za 4:0.

I onda, najlepši potez i gol na meču, Skorupan je ukrao loptu iz presinga, Borovina je iskosa sa 30 metara uvideo da je Banjić van gol linije i pogodio je malu mrežu z 5:0, što je bio i rezultat prvog poluvremena.

Voša je do šestog gola stigla u 50. minutu posle nove greške golmana Banjića, koji je u želji da što pre izvede gol aut, poklonio Božičiću, a ovaj bez problema pogodio praznu mrežu za 6:0.

