CELA ZEMLJA UZ "MALE EKRANE" Evo gde možete gledati meč Srbija - Albanija
FUDBALSKA reprezentacija Srbije igra meč godine i to protiv reprezentacije Albanije. Susret se igra u Leskovcu, a oči celog regiona biće uprte u dešavanja na jugu zemlje.
Utakmica se igra na stadionu "Dubočica" sa početkom od 20.45.
Po kladionicama izabranici Dragana Stojkovića Piksija su favoriti. Pride, pobeda bi našoj selekciji znatno olakšala borbu za drugu poziciju i baraž za Mundijal.
Treba podsetiti da je prvi meč u Albaniji završen bez golova, a Đorđe Petrović bio je heroj nacije odbranivši penal.
Direktan prenos ovog duela omogućen je putem Arena sport 1 Premium kanala, ali i putem RTS 1.
Takođe, prenos uživo, sa lica mesta možete pratiti putem portala "Novosti"
