CELA ZEMLJA UZ "MALE EKRANE" Evo gde možete gledati meč Srbija - Albanija

FUDBALSKA reprezentacija Srbije igra meč godine i to protiv reprezentacije Albanije. Susret se igra u Leskovcu, a oči celog regiona biće uprte u dešavanja na jugu zemlje.

FOTO: Tanjug/AP

Utakmica se igra na stadionu "Dubočica" sa početkom od 20.45.

Po kladionicama izabranici Dragana Stojkovića Piksija su favoriti. Pride, pobeda bi našoj selekciji znatno olakšala borbu za drugu poziciju i baraž za Mundijal.

Treba podsetiti da je prvi meč u Albaniji završen bez golova, a Đorđe Petrović bio je heroj nacije odbranivši penal.

Direktan prenos ovog duela omogućen je putem Arena sport 1 Premium kanala, ali i putem RTS 1.

Takođe, prenos uživo, sa lica mesta možete pratiti putem portala "Novosti"

