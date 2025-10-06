"KAO DA JE BEBA NA TERENU": Legendarni Englez žestoko udario po Srbinu

MILOŠ Kerkez je ovog leta prešao iz Bornmut u Liverpul, ali period prilagođavanja na igranje u velikom klubu ne prolazi baš kako je želeo. O njegovim partijama je govorio i legendarni engleski fudbaler Feri Nevil.

Foto Profimedia

On je istakao da reprezentativac Mađarske rođen u Vrbasu na terenu izgleda kao beba.

- Moram biti iskren sada, dečak Kerkez izgleda kao da je igrač omladinskog tima. Znam da je dobar igrač, ali izgleda kao da igra za ekipu do 21 godine, za omladince. Kao da je u akademiji. Izgleda toliko naivno... Kao da je beba na terenu. Izgubio je 50/50 duel protiv Neta na drugoj strani. Mislim, on je igrao u Premijer ligi, on je iskusan igrač u Premijer ligi, nije kao da dolazi iz druge zemlje. Ima mnogo utakmica iza sebe. Već je igrao na ovim terenima. Očekivao sam da će se uklopiti, očekivao sam da će ući u tim. Prvo, igra pored Virdžila van Dajka, najboljeg štopera na svetu. Ako želite da igrate u odbrani, želite i da igrate protiv najboljih defnzivaca i on to radi. Ima igrače koji vredno rade na toj strani, nije kao da ima ispred sebe Salaha na ovoj drugoj strani, što je malo teže za desnog beka jer si uvek malo više izložen. Ali moram reći da se mučio od prvog minuta te utakmice ili prvih 10 minuta protiv Bornmuta, prvog dana sezone, u petak uveče - rekao je Nevil.

Kerkez je ove sezone odigrao sedam utakmica za Liverpul u Premijer ligi i još uvek nije zabeležio ni gol, ni asistenciju. Takođe, ima i dva nastupa u Ligi šampiona i bez učinka je.

Liverpul je u prvenstvu Engleske na drugom mestu na tabeli sa 15 bodova, ima jedan manje od vodećeg Arsenala.

